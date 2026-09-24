Oficial y confirmado: Estados Unidos revela que aceptará 17.500 refugiados en 2027, pero los latinos no están en esa lista

Estados Unidos planea admitir hasta 17.500 refugiados en 2027, de acuerdo con una notificación que el gobierno de Donald Trump envió al Congreso el 22 de septiembre. El nuevo límite regirá durante el próximo año fiscal y los latinoamericanos no aparecen identificados como un grupo prioritario dentro del cupo.

Trump priorizará a los afrikáners en los cupos para recibir refugiados en EE.UU.

Las plazas estarán destinadas principalmente a afrikáners de Sudáfrica, según la notificación del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) obtenida por CBS News. El documento establece de esa manera cuál será el principal grupo beneficiado durante los próximos 12 meses.

Los afrikáneres de Sudáfrica concentrarán la prioridad dentro del nuevo cupo de refugiados de EE.UU. Fotomontaje realizado con IA

Funcionarios de la administración Trump presentaron a esta minoría étnica, compuesta por descendientes de colonos europeos, principalmente neerlandeses, como víctima de opresión racial en Sudáfrica luego del apartheid. “Los afrikáners se enfrentan a la expropiación de propiedades agrícolas sin compensación”, sostuvo el DOS, que también mencionó políticas que afectan las oportunidades laborales, educativas y comerciales.

Trump afirmó además que ese grupo enfrenta un “genocidio” en Sudáfrica. Durante una reunión en 2025 con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, mostró un video sobre asesinatos de agricultores para respaldar sus señalamientos.

El gobierno sudafricano rechazó de manera reiterada esas acusaciones. Asimismo, afrikáners entrevistados por CBS News en febrero negaron que los blancos sean víctimas de un genocidio y vincularon los asesinatos en granjas con un problema delictivo más amplio que afecta a personas de distintas razas.

EE.UU. casi no acepta otros refugiados que no sean afrikáners

De acuerdo con CBS News, el programa estadounidense de reasentamiento de refugiados permanece prácticamente cerrado para la mayoría de las personas que huyen de persecuciones y violencia en otras partes del mundo.

La administración Trump hizo una excepción para los afrikáners de Sudáfrica y reasentó a miles de ellos durante el último año y medio. En ese escenario, defensores de los refugiados citados por CNN sostuvieron que el enfoque del gobierno federal en un solo grupo dejó afuera a poblaciones vulnerables de otras partes del mundo.

El gobierno de EE.UU. calcula que el programa destinado a los afrikáners tendrá un costo aproximado de 500 millones de dólares, según la notificación enviada al Congreso.

El DOS también señaló que espera que quienes sean admitidos se integren plenamente a la sociedad norteamericana. Según el documento, el gobierno prevé que esa incorporación ocurra “de una manera que preserve los recursos de los contribuyentes para los ciudadanos estadounidenses”.

Cuándo comenzaron a llegar los afrikáners como refugiados

El primer grupo procedente de Sudáfrica llegó para su reasentamiento al Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en Virginia, el 12 de mayo de 2025.

La administración Trump sostiene que los afrikáners enfrentan discriminación y expropiaciones en Sudáfrica Fotomontaje realizado con IA

Decenas de sudafricanos blancos aceptaron la invitación de la administración Trump para trasladarse a EE.UU. bajo la condición de refugiados. En el aeropuerto fueron recibidos por funcionarios estadounidenses.

El desarrollo del programa requirió además la apertura de un centro de procesamiento en Sudáfrica. Según CNN, el mecanismo registró altas tasas de rechazo, en parte por los antecedentes penales de algunos solicitantes, de acuerdo con más de una docena de personas familiarizadas con su funcionamiento.