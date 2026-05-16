El programa de refugiados que se podría expandir en EE.UU. y que daría el beneficio a miles de migrantes que apliquen

El gobierno de Donald Trump evalúa ampliar el sistema de refugiados de Estados Unidos para un grupo específico de migrantes provenientes de Sudáfrica. El plan busca otorgar el estatus a los afrikáneres, un grupo étnico blanco que forma parte de una minoría en su país de origen. Según trascendió, las autoridades federales analizan brindar este recurso bajo la categoría de “emergencia imprevista”.

EE.UU. podría aceptar refugios mediante la categoría de emergencia imprevista

De acuerdo con un informe publicado por The New York Times, la medida buscaría incrementar la cantidad de cupos para individuos que busquen entrar al país norteamericano bajo la categoría de emergencia imprevista en este 2026.

Para este año, el proceso de admisión de refugiados cuenta con un límite de 7500 cupos, el más bajo de la historia. Esto se debe a que el gobierno de Trump redujo el máximo, que solía ser de 125.000 lugares, establecido por la gestión de Joe Biden en 2024.

Sin embargo, ahora el gobierno republicano prepara una vía para subir la capacidad en 10.000 cupos. Este movimiento se realizaría en las semanas posteriores a las consultas con el Congreso.

La información indica que los lugares serían exclusivos para los afrikáneres y otras minorías del país sudafricano. Si bien el gobierno norteamericano ya empezó a darle prioridad en el estatus de refugio, con esta ampliación se duplicaría la cantidad de ingresos del grupo.

Trump dice que los afrikáneres son perseguidos en Sudáfrica y quiere recibirlos como refugiados

The New York Times explicó que la Casa Blanca considera que los afrikáneres enfrentan una situación de persecución por el color de su piel en Sudáfrica. Según la mirada del presidente Trump, el grupo es víctima de “un genocidio”.

Trump discutió la supuesta persecución a los afrikanéres cuando se reunió con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa Instagram @cyrilramaphosa

Los funcionarios de la administración republicana señalan la existencia de “discriminación racial patrocinada por el gobierno” como motivo para otorgar la prioridad en el sistema de refugio.

Durante un encuentro en la Casa Blanca el año pasado, Trump discutió el tema con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. A pesar de las afirmaciones del mandatario estadounidense, los datos de la policía en el territorio africano no respaldan la existencia de un genocidio, según el medio.

Las cifras de homicidios en ese país se encuentran entre las más altas del planeta, pero no indican que la minoría de etnia blanca corra un riesgo mayor al de otros grupos de la población. Por el contrario, los afrikáneres tienen mejores tasas de empleo y niveles de pobreza más bajos que otros habitantes del territorio.

Otros migrantes se ven afectados por el cambio de EE.UU. sobre los refugiados

La decisión de priorizar a este colectivo provocaría menor acceso para personas de otras nacionalidades. Según datos correspondientes a fines de abril, en este año fiscal EE.UU. permitió la entrada de 6066 refugiados de Sudáfrica y tres de Afganistán.

EE.UU. permitió la entrada de más de 6000 refugiados de Sudáfrica en el año fiscal Instagram @realdonaldtrump

La decisión incluso generó críticas en algunas figuras republicanas. Una de ellas fue el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, quien señaló que el estatus que Trump le otorga a los afrikáneres “no tiene sentido” y que esta medida perjudica a otros refugiados, según The New York Times.