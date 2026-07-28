A quiénes detiene ahora el ICE en los aeropuertos de EE.UU. tras la nueva ampliación migratoria

Agentes federales de inmigración vestidos de civil detuvieron en las últimas semanas a decenas de personas en mostradores de check-in y puertas de embarque de al menos 15 aeropuertos de Estados Unidos. The New York Times revisó documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y entrevistó a abogados que representan a más de 25 personas detenidas recientemente en aeropuertos, oriundas de más de una docena de países. A diferencia de los operativos previos, centrados en personas con órdenes de deportación firmes, los nuevos arrestos alcanzan también a cónyuges de ciudadanos estadounidenses, trabajadores tecnológicos con visas laborales en trámite de renovación y otros extranjeros cuya visa venció mientras esperaban una resolución migratoria legítima.

Cómo funciona la colaboración entre TSA y el ICE en los aeropuertos, según el NYT

El programa se apoya en Secure Flight, el sistema que la TSA usa desde 2007 para verificar pasajeros contra listas de seguridad nacional.

Una empleada de United Airlines amenazó con llamar al ICE a un pasajero hispano

El ICE comparte con la TSA información sobre personas de interés migratorio y el organismo cruza esos datos contra las listas de pasajeros de cada vuelo para alertar a los agentes.

y el organismo cruza esos datos contra las listas de pasajeros de cada vuelo para alertar a los agentes. Según un despacho de Reuters firmado por Ted Hesson y Kristina Cooke, basado en datos internos de ICE, la TSA entregó registros de más de 31.000 viajeros entre el inicio del actual mandato de Trump y fines de febrero de 2026, lo que derivó en más de 800 arrestos. La agencia no pudo determinar cuántos de esos arrestos ocurrieron dentro de los aeropuertos.

entre el inicio del actual mandato de Trump y fines de febrero de 2026, lo que derivó en más de 800 arrestos. La agencia no pudo determinar cuántos de esos arrestos ocurrieron dentro de los aeropuertos. Un vocero del DHS sostuvo que el objetivo es que ningún extranjero en situación irregular pueda volar dentro del país, salvo para autodeportarse.

Los agentes del ICE pueden interrogar a viajeros, revisar documentos y retener a personas que sospechen que están en violación de las leyes migratorias AFP

Qué implica tener una visa vencida con un trámite migratorio en curso

Hasta ahora, permanecer en el país con la visa vencida mientras se tramitaba una renovación, una green card o un asilo no era motivo de arresto , salvo antecedentes penales.

, salvo antecedentes penales. Bajo el nuevo criterio de la administración, toda permanencia posterior al vencimiento de una visa se considera una situación ilegal , aunque exista un expediente abierto.

, aunque exista un expediente abierto. El caso de Chantal Morales Rojas, ecuatoriana de 27 años, ilustra ese cambio: fue detenida el 20 de julio en el aeropuerto de Denver, cuando abordaba un vuelo de Southwest Airlines hacia Oakland, pese a tener autorización de trabajo vigente y una solicitud de permanencia legal presentada antes del vencimiento de su visa J-1, según su abogada, Laura Lichter.

🇺🇸ICE detained an Ecuadorian woman at Denver Airport for overstaying her visa.



Chantal Alejandra Morales Rojas entered the U.S. in October 2024 on a visa valid until January 2025 and remained past that date.



She is now in custody pending removal proceedings.… — NewsForce (@Newsforce) July 22, 2026

El matrimonio con un ciudadano estadounidense tampoco garantiza protección : el abogado Ghassan Shamieh representa a dos mujeres recién casadas con ciudadanos estadounidenses que gestionaban la residencia permanente y fueron detenidas en aeropuertos en los últimos diez días . Una de ellas fue arrestada al aterrizar en Burbank, California, delante de su esposo; un juez autorizó su liberación mediante una fianza de US$35.000, aunque los abogados del gobierno se reservaron el derecho de apelar.

: el abogado Ghassan Shamieh representa a dos mujeres recién casadas con ciudadanos estadounidenses que gestionaban la residencia permanente y . Una de ellas fue arrestada al aterrizar en Burbank, California, delante de su esposo; un juez autorizó su liberación mediante una fianza de US$35.000, aunque los abogados del gobierno se reservaron el derecho de apelar. Entre los detenidos también figura una mujer ugandesa con una solicitud de asilo activa, según su abogado.

Qué recomiendan los abogados de inmigración antes de viajar dentro de EE.UU.

Shannon Shepherd, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en Chicago, modificó su consejo habitual: antes decía que una identificación válida bastaba para viajar dentro del país; ahora recomienda evitar los vuelos domésticos a quienes tienen un cambio de estatus migratorio en trámite , incluidos los procesos de residencia por matrimonio.

, incluidos los procesos de residencia por matrimonio. Charles Kuck, abogado con 38 años de ejercicio en Atlanta, afirmó que nunca había visto un operativo de estas características , en referencia al caso de un ingeniero indio detenido mientras esperaba la renovación de su permiso laboral.

, en referencia al caso de un ingeniero indio detenido mientras esperaba la renovación de su permiso laboral. Los especialistas sugieren consultar con un abogado de inmigración antes de cualquier viaje aéreo interno si existe una visa vencida, aunque haya una solicitud activa ante las autoridades migratorias, incluida la petición de residencia permanente basada en matrimonio.

Qué recomiendan los abogados de inmigración antes de viajar dentro de EE.UU. Associated P

Los abogados que representan a los detenidos en Denver y Burbank presentaron demandas contra el gobierno por arrestos sin orden judicial ni evaluación individual. El DHS no confirmó de manera oficial el alcance ampliado del programa ni informó cuántas personas fueron detenidas bajo este nuevo criterio, por lo que se esperan nuevas audiencias judiciales en los próximos días.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.