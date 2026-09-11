Pérdidas de hasta US$45 mil millones: el daño de la economía estadounidense detrás del fin del TPS de los salvadoreños

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) tenía como fecha de finalización el 9 de septiembre para los salvadoreños. No obstante, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) especificó que, hasta que se haga un anuncio oficial, van a conservar dicha protección. En medio de la incertidumbre legal, estudios revelaron posibles pérdidas de hasta US$45.000 millones en el PIB por la suspensión del beneficio para las comunidades migrantes en el país.

Las consecuencias económicas en EE.UU. por la suspensión del TPS

La terminación del beneficio migratorio podría incidir en el Producto Interno Bruto (PIB), la recaudación fiscal y los pagos de viviendas en el país norteamericano.

La pérdida del TPS para los salvadoreños podría generar pérdidas de hasta US$45 mil millones en el PIB durante diez años Archivo

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Investigación sobre Inmigración en la Universidad George Mason, la suspensión del TPS para salvadoreños, hondureños y haitianos provocaría una pérdida de US$45 mil millones en el PIB de EE.UU. durante un período de hasta diez años.

De igual modo, habría US$6900 millones menos en contribuciones al Medicare y US$967 millones más en costos de rotación.

Se podrían dejar de percibir US$6900 millones menos en contribuciones a la Seguridad Social y el Medicare con la suspensión del TPS Fotomontaje realizado con IA

“Poner fin al TPS podría desencadenar más problemas económicos, ya que la mayoría de los beneficiarios gastan sus salarios en bienes y servicios ofrecidos por empresas estadounidenses”, advierte el informe.

Rol de los salvadoreños en la economía estadounidense

Los 170.000 salvadoreños protegidos por el TPS aportan hasta US$5400 millones al año en ingresos netos y pagan US$1500 millones en impuestos federales, estatales y locales, según consignó un estudio de la organización FWD.us.

De ese total, los beneficiarios contribuyen cada año con miles de millones de dólares a algunas de las principales ciudades del país, entre ellas:

Washington : US$965 millones

: US$965 millones Nueva York : US$668 millones

: US$668 millones Houston : US$590 millones

: US$590 millones Los Ángeles : US$555 millones

: US$555 millones Dallas-Fort Worth: US$239 millones

En el caso de los estados, los mayores efectos sobre la fuerza laboral salvadoreña con TPS se concentran en California (US$1100 millones de contribución anual y 31.000 trabajadores), Texas (US$932 millones y 23.000 trabajadores), Maryland (US$732 millones y 20.000 trabajadores), Nueva York (US$534 millones y 15.000 trabajadores) y Virginia ($371 millones y 10.000 trabajadores).

El trabajo actual de los salvadoreños con TPS

Cerca de 152 mil beneficiarios del TPS salvadoreño forman parte de la fuerza laboral estadounidense. Las industrias más afectadas incluyen:

Construcción: entre 36.000 y 36.900 trabajadores

entre 36.000 y 36.900 trabajadores Mantenimiento de edificios y jardines : cerca de 32.000 trabajadores.

: cerca de 32.000 trabajadores. Transporte : entre 23.000 personas

: entre 23.000 personas Manufactura : cerca de 18.000 trabajadores

: cerca de 18.000 trabajadores Servicios de alimentación: entre 12.000 personas

Más de 36.000 salvadoreños con TPS trabajan en el área de construcción Magnific

Las estimaciones de trabajadores presentadas en la investigación de FWD.us fueron elaboradas por el Dr. Phillip Connor, investigador del Centro para la Migración y el Desarrollo de la Universidad de Princeton.

Estatus actual de la suspensión del TPS para los salvadoreños

El USCIS informó en su sitio web que, “hasta que se haga el anuncio en tiempo oportuno”, se mantendrán las protecciones del TPS para los ciudadanos del país centroamericano.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice, los salvadoreños presentes en Estados Unidos conservan su protección, incluyendo la autorización de trabajo”, dijo la agencia federal.

El DHS habría anunciado que "hasta nuevo aviso" se mantienen las protecciones del TPS Imagen generada con IA

Según Armando Olmedo, asesor jurídico y vicepresidente de TelevisaUnivision, cuando un programa es extendido, el anuncio se realiza al menos 60 días antes de la expiración.

En el caso de los salvadoreños, sin embargo, aún no existe certeza sobre el futuro del programa que ya les fue cancelado a naciones como Honduras y Nicaragua.