Confirmado: expira el TPS de los salvadoreños y llegan nuevas reglas del Uscis para migrantes en septiembre 2026

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para salvadoreños en Estados Unidos mantiene en alerta a miles de personas que dependen de este beneficio migratorio para conservar su autorización de empleo y su protección frente a determinadas acciones migratorias. La fecha establecida para la finalización del programa es el 9 de septiembre.

TPS de El Salvador: el Uscis estableció las reglas sobre los permisos de trabajo

La agencia federal contempló una extensión automática de determinados Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) para salvadoreños que reúnan los requisitos del TPS, hayan presentado una solicitud de renovación y todavía no tengan en sus manos la nueva tarjeta.

Crece la incertidumbre de la comunidad salvadoreña ante la finalización del TPS en Estados Unidos Archivo

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), la medida alcanzó las tarjetas correspondientes a las categorías A-12 y C-19. Los documentos físicos que tengan impresas fechas de vencimiento específicas pueden quedar comprendidos dentro de esta extensión, entre ellas:

9 de marzo de 2025

30 de junio de 2024

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

9 de septiembre de 2019

9 de marzo de 2018

En todos los casos, la autorización extendida tiene como límite el 9 de septiembre, fecha establecida para la finalización del TPS salvadoreño. Algunos beneficiarios esperan que el gobierno de El Salvador pueda gestionar una nueva prórroga ante las autoridades estadounidenses antes del vencimiento previsto.

Más de 170.000 migrantes afectados por el fin del TPS de El Salvador

De acuerdo con un análisis de datos, alrededor de 170.000 salvadoreños serían afectados directamente si el TPS concluye el 9 de septiembre .

directamente si el . La pérdida de las autorizaciones laborales podría repercutir sobre familias y actividades económicas vinculadas con trabajadores que actualmente cuentan con esta protección.

“Muchos no vamos a trabajar, vamos a ser despedidos porque no vamos a tener licencia, permiso, seguro social, créditos, muchas cosas, muchas consecuencias”, expresó el beneficiario Walter Portillo en una entrevista con Telemundo.

El Uscis confirmó que los permisos de trabajo para salvadoreños bajo el TPS fueron extendidos Imagen creada con IA

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no comunicó una extensión general que prolongue el TPS salvadoreño después del 9 de septiembre.

Ante este escenario, los beneficiarios deben conocer las condiciones establecidas por el Uscis para acreditar su autorización laboral mientras el programa continúe vigente.

Qué documentos deben presentar los trabajadores salvadoreños

Para demostrar que mantienen autorización para trabajar, los beneficiarios deben presentar su EAD vencido junto con la notificación del Uscis que acredita la extensión correspondiente.

Esta comunicación puede ser recibida por correo o encontrarse disponible en la cuenta de myUscis.

Alrededor de 170.000 salvadoreños se verán directamente afectados por la finalización del TPS Fotomontaje realizado con IA

La documentación conjunta puede utilizarse como evidencia de identidad y autorización laboral dentro de la Lista A del formulario I-9.

De esta manera, los trabajadores pueden acreditar ante sus empleadores que la autorización continúa vigente bajo las condiciones establecidas por el organismo.

Los empleadores también tienen instrucciones específicas. Al completar el formulario I-9, deben registrar el 9 de septiembre como fecha de vencimiento de la autorización e incorporar una explicación en el apartado destinado a información adicional.

Qué deben hacer los empleadores de salvadoreños con TPS en E-Verify

Cuando corresponda realizar la verificación mediante E-Verify, la misma fecha, 9 de septiembre del año en curso, debe figurar como límite de la autorización laboral.

El Uscis también recomienda conservar la notificación de extensión junto con la documentación relacionada con el formulario I-9.

Los beneficios de E-Verify en Estados Unidos, según el Uscis

El procedimiento busca establecer cómo deben documentarse las autorizaciones mientras los trabajadores continúen cubiertos por el TPS. Sin embargo, estas disposiciones no significan que el programa haya sido extendido más allá de la fecha prevista.

Si no se anuncia una nueva prórroga, el 9 de septiembre marcará el final del estatus de protección y de las autorizaciones laborales asociadas. El vencimiento del TPS, no obstante, no implica por sí solo que todas las personas beneficiarias deban abandonar EE.UU. de manera inmediata.

Ante la posibilidad de perder el TPS, abogados y autoridades migratorias recomiendan analizar con anticipación otras vías disponibles. Entre ellas se encuentran determinadas peticiones familiares, procesos que puedan conducir a la residencia permanente, solicitudes de asilo y mecanismos de defensa ante una corte de inmigración.