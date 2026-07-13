Oficial y confirmado: a cuáles migrantes se aplica la regla del TPS que extiende el permiso de trabajo EAD

Miles de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permanecen atentos a la evolución de los procesos judiciales que definirán el futuro de este programa en Estados Unidos. Aunque la Corte Suprema respaldó las terminaciones del beneficio para Haití y Siria y limitó la revisión judicial de este tipo de decisiones, algunas autorizaciones laborales continúan vigentes temporalmente por órdenes de tribunales inferiores.

Los siete países cuyos beneficiarios del TPS conservan vigente el EAD

Las actualizaciones publicadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) el 10 de julio precisan que la extensión de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) solo alcanza a determinados beneficiarios del TPS. El permiso estará vigente hasta las fechas fijadas en cada resolución judicial.

La prórroga alcanza únicamente a determinados beneficiarios de siete países cuyos EAD presentan las fechas de vencimiento enumeradas por el Uscis:

Haití

Siria

Birmania (Myanmar)

Etiopía

Sudán del Sur

Yemen

Somalia

En el caso de Haití, los permisos de trabajo continúan con su validez hasta el 24 de julio por orden judicial.

Esta prórroga aplica exclusivamente a los EAD que tengan fechas de vencimiento incluidas por Uscis en su actualización oficial:

3 de febrero de 2026

3 de agosto de 2025

3 de agosto de 2024

30 de junio de 2024

3 de febrero de 2023

31 de diciembre de 2022

4 de octubre de 2021

4 de enero de 2021

2 de enero de 2020

22 de julio de 2019

22 de enero de 2018

22 de julio de 2017

Para los beneficiarios de Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania (Myanmar), la extensión automática del EAD se mantiene hasta el 17 de julio. Esto también aplica para los documentos con fechas de expiración específicas establecidas por la agencia migratoria como:

12 de junio de 2024 y 12 de diciembre de 2025 (Etiopía).

30 de septiembre de 2025, 31 de marzo de 2024, 30 de septiembre de 2022 o 31 de marzo de 2021 (Siria).

17 de marzo de 2023, 17 de septiembre de 2024 y 17 de marzo de 2026 (Somalia).

3 de noviembre de 2023, 3 de mayo de 2025 o 3 de noviembre de 2025 (Sudán del Sur).

3 de marzo de 2026, 3 de septiembre de 2024 o 3 de marzo de 2023 (Yemen).

25 de noviembre de 2025, 25 de mayo de 2024 o 25 de noviembre de 2022 (Birmania —Myanmar—).

Estas extensiones no modifican el estado definitivo del TPS. Según el Uscis, la medida representa un alivio limitado para quienes aún conservan autorización para trabajar mientras los tribunales adaptan sus órdenes al criterio fijado por la Corte Suprema en el caso Mullin v. Doe, resuelto el 25 de junio.

La nueva fecha de vencimiento del permiso de trabajo para los beneficiarios del TPS de Haití es el 24 de julio Imagen ilustrativa generada con IA

El fallo de la Corte Suprema que limita las demandas contra la cancelación del TPS

La resolución del máximo tribunal fortaleció la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para decidir sobre la continuidad o cancelación del TPS.

Con una votación de seis a tres, la Corte concluyó que estas determinaciones forman parte de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo.

Además, el fallo limita la intervención de los tribunales inferiores para revisar las decisiones del DHS relacionadas con el programa. En consecuencia, las demandas presentadas por beneficiarios tendrán un margen más reducido para impedir la terminación del TPS mediante medidas cautelares.

El precedente afecta directamente a personas protegidas por este programa. Además, podría influir en futuros procesos vinculados con otros países cuyos ciudadanos permanecen bajo el mismo esquema migratorio.

La Corte Suprema de EE.UU. avaló la decisión de la administración Trump de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350 mil ciudadanos de Haití y Siria Fotomontaje realizado con IA

Cómo completar el formulario I-9 para trabajadores con EAD extendido por orden judicial

Uscis también publicó instrucciones para las empresas que emplean trabajadores beneficiarios del TPS alcanzados por estas prórrogas. En la sección uno del formulario I-9, el empleado debe consignar la expresión “según orden judicial” en el espacio correspondiente a la fecha de vencimiento del documento.

En la Sección 2, el empleador deberá registrar la nueva fecha de expiración aplicable según el país de origen del trabajador. La fecha del 24 de julio corresponde a Haití y la del 17 de julio, a Etiopía, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Yemen y Birmania.

El organismo migratorio recomendó incorporar una anotación sobre la extensión judicial y conservar la notificación oficial correspondiente junto con el formulario. Las empresas que utilizan E-Verify deberán ingresar esas mismas fechas al validar o actualizar los registros laborales de los empleados alcanzados por la medida.