Trump ordena revisar a clientes de bancos: el impacto en inmigrantes con ITIN, green card o préstamos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una medida ejecutiva que ordena a los empleados bancarios revisar la información de los clientes. La disposición busca identificar si un inmigrante indocumentado abre una cuenta u obtiene un préstamo. Las personas que utilicen el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, en inglés) estarán en la mira, debido a que será considerado una “señal de alerta”.

Cómo afecta la revisión de clientes de bancos de Trump a migrantes con ITIN

La orden emitida por Trump este 20 de mayo, bajo el nombre de “Reestablecer la integridad del sistema financiero”, busca identificar cuándo personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito. Como los bancos no consultan el estatus migratorio, no existen cifras sobre cuántas personas sin documentación integran el sistema y la Casa Blanca busca obtener datos de estas operaciones.

El uso del ITIN para utilizar servicios bancarios será considerado como una "señal de alerta" en EE.UU. Freepik

Mediante la medida, el uso de un ITIN en lugar de un número de Seguro Social (SSN, en inglés) al abrir cuentas o realizar operaciones bancarias ahora será considerado una “señal de alerta” de actividad sospechosa por el gobierno.

Según el documento, los retiros de efectivo repetitivos, el uso de empresas fantasma para ocultar la titularidad de cuentas y la utilización de ciertas plataformas para pagos de salarios “extraoficiales” también serán tomados como actividades sospechosas. Estas acciones suelen estar asociadas con usuarios de ITIN en ciertos sectores laborales.

Migrantes con green card tendrían más expuesta su información

Los residentes permanentes no tienen obstáculos legales con su estadía en EE.UU., por lo que no estarían en riesgo ante autoridades migratorias. Sin embargo, la nueva medida llevaría a un mayor escrutinio.

En concreto, el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) va a considerar cambios regulatorios para que los bancos puedan recopilar formalmente información sobre el estatus migratorio y la autorización de empleo de sus clientes. Aunque eso podría no tener efectos prácticos en su estatus legal, sí significaría una mayor exposición, según Time.

La orden de Trump sobre los bancos podría restringir los préstamos a migrantes

En su declaración, la Casa Blanca justificó la medida al argumentar que se debe poner fin a la extensión de crédito a “prestatarios de alto riesgo”, categoría en la que incluyen a diversos grupos de no ciudadanos.

Los migrantes que soliciten préstamos o hipotecas con ITIN enfrentarían más obstáculos para acceder a los servicios financieros Freepik

La administración Trump sostuvo en reiteradas ocasiones que otorgar hipotecas y préstamos a indocumentados eleva las tasas de interés y las tarifas para los ciudadanos estadounidenses. También asegura que los bancos se exponen a un riesgo crediticio cuando permiten a los inmigrantes con probabilidad de deportación obtener estos beneficios.

Sin embargo, los informes muestran que las entidades financieras ya evitan otorgar préstamos a personas con ITIN. Un estudio del Urban Institute estimó que entre 5000 y 6000 hipotecas se otorgaron a clientes con esta identificación.

Según NBC News, grupos defensores de inmigrantes advirtieron anteriormente que cualquier disposición que implique un escrutinio sobre el estatus migratorio de los solicitantes llevaría a que los extranjeros queden afuera del sistema financiero.

A pesar de los cambios que generan las nuevas disposiciones, la orden reciente es más laxa de lo que se esperaba, según manifestaron agrupaciones al medio. Antes de la publicación, se especulaba con que la medida haría obligatoria la verificación de ciudadanía de los clientes.