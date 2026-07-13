Un migrante tenía green card, votó en una elección federal y ahora lo detuvo el ICE en Nueva Jersey

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la detención de un migrante que tenía residencia legal, o green card, y presuntamente votó en las elecciones de 2022 en Nueva Jersey. Ahora, está acusado de emitir el sufragio de manera ilegal y hacer declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía.

La detención del ICE del migrante que tenía green card

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó el arresto de Marian Charitun, ciudadano de Eslovaquia y residente en EE.UU. con green card.

Está acusado de emitir el sufragio de manera ilegal y hacer declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía Freepik

El hombre de 62 años vivía en el condado de Middlesex, y en 2018 se registró para votar en los comicios. Según la ley estadounidense, para inscribirse y emitir el sufragio en las elecciones federales es necesario ser ciudadano estadounidense. En su formulario de registro, Charitun certificó falsamente estar naturalizado.

Tras la aprobación de su solicitud de registro, aún sin ser ciudadano, votó en los comicios de medio término del 8 de noviembre de 2022, celebrados en parte para elegir a un miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Tras votar, Charitun solicitó la ciudadanía a través de una petición de naturalización (formulario N-400). El proceso exige que el migrante jure, bajo pena de perjurio, que la información proporcionada es completa, veraz y correcta.

Tras la detención del ICE, el migrante que votó podría enfrentar hasta 10 años de prisión Fotomontaje realizado con IA

Al entregarlo, el migrante afirmó falsamente que nunca se había registrado para votar ni había participado en ninguna elección federal.

“Votó ilegalmente en las elecciones estadounidenses y luego mintió al respecto cuando intentó solicitar la ciudadanía”, declaró sin embargo la subsecretaria interina Lauren Bis. “Nuestro mensaje a los extranjeros que votan en las elecciones estadounidenses es claro: los encontraremos, los arrestaremos y enfrentarán las consecuencias, incluyendo cargos penales y la deportación”, sentenció.

Qué penas puede enfrentar el migrante que votó en una elección federal

Tras la labor de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Charitun enfrenta cargos por votar ilegalmente en una elección federal y por hacer declaraciones falsas al solicitar la ciudadanía estadounidense.

Si lo encuentran culpable, el cargo de votar conlleva una pena máxima de un año de prisión. En tanto, el cargo de obtención ilegal de la ciudadanía o naturalización conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, señaló el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

El objetivo del ICE de encontrar a migrantes que votan ilegalmente

El 9 de junio, la Oficina de Prensa del DHS compartió un comunicado en el que anunció que el asesor jurídico general, James Percival, pidió al ICE que aplique sanciones más estrictas contra quienes voten sin cumplir los requisitos.

“Estas disposiciones incluso permiten la deportación de extranjeros que se encuentran legalmente en Estados Unidos si participan ilegalmente en nuestras elecciones”, remarcó el DHS. Luego, sostuvo que no se requiere una condena penal para invocar estas disposiciones.

El SAVE America Act propone exigir documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales

“La importancia de unas elecciones libres, justas y honestas es indiscutible. Haciendo eco de las palabras del presidente Trump, ‘el derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean debidamente contados y tabulados, sin dilución ilegal, es vital para determinar al legítimo ganador de una elección’”, declaró Percival.

La orden surge en medio del intento de la administración federal para reforzar la seguridad en el proceso de elecciones. Previo a la detención de Charitun, el DHS informó sobre el caso de Denise Nataly Migliore, residente permanente legal en Louisiana y nacida en Australia.

La mujer está acusada de falsificar su ciudadanía estadounidense para poder registrarse para votar en una elección federal. Posteriormente, presuntamente emitió su sufragio en las elecciones de 2022 y 2024.

Por estas acciones, enfrenta cargos de votación ilegal en una elección y por hacer declaraciones falsas para registrarse como votante.