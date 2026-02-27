Alerta en Nueva Jersey: el operativo del ICE en Newark que causó un choque en cadena con varios heridos

Un operativo desplegado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Newark, Nueva Jersey, causó un choque en cadena con varios implicados. La persecución vehicular comenzó cuando los agentes intentaron detener sin éxito una camioneta. Tras la colisión, el conductor resultó herido y fue trasladado al hospital.

Cómo fue el operativo del ICE en Newark

La agencia federal desplegó el miércoles 25 de febrero un operativo en Shanley Avenue, en la ciudad más grande del estado, con el objetivo de identificar a inmigrantes indocumentados.

En medio de los controles, una camioneta no se detuvo y huyó a gran velocidad del lugar. Inmediatamente, los agentes comenzaron a seguirla e iniciaron una persecución.

Tras el operativo del ICE en Newark, el conductor resultó lesionado y fue trasladado al hospital Archivo

La acción policial derivó en un accidente que involucró varios vehículos en la intersección de Clinton Avenue y 10th Street. Según informó el alcalde de la ciudad, Ras Baraka, a través de X, en uno de los automóviles iban tres menores como pasajeros, dos de 15 años y uno de 12.

El conductor de la camioneta resultó herido y fue trasladado al hospital, aunque no se conoce la gravedad de las lesiones.

Las declaraciones del alcalde de Newark tras el operativo del ICE que causó un choque en cadena

En su mensaje en las redes sociales, Baraka sostuvo que las agencias federales deberían “adherirse a las leyes locales en relación a las persecuciones de vehículos y ejercer el sentido común”.

En esa línea, expresó: “Basado en el daño que están infligiendo a nuestras comunidades, el ICE no debe realizar persecuciones en ningún lado, pero menos en áreas densamente pobladas y en caminos que aún están siendo limpiados tras la tormenta de nieve”.

El alcalde de Newark, en Nueva Jersey, cuestionó el operativo del ICE que causó el accidente Archivo

El alcalde luego agregó que las leyes estatales prohíben las persecuciones, con excepción de los casos en los que exista la sospecha de que se está cometiendo un delito.

De una fuerte línea demócrata, el alcalde fue arrestado y acusado de allanamiento de morada en mayo del año pasado mientras protestaba frente a Delany Hall, un centro federal de detención migratoria recién inaugurado en su ciudad, informó Associated Press. No obstante, los cargos fueron desestimados posteriormente.

Al ser liberado, Baraka manifestó que no hizo nada malo y aseguró que su objetivo era impedir que los agentes “causen división” entre la población de Newark.

En Nueva Jersey: las recientes medidas contra el ICE

A mediados de febrero, la oficina de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció la firma de la Orden Ejecutiva Número 12. En este documento, compartido mediante un comunicado de prensa, se incluyó la creación de un portal que permite subir archivos sobre redadas del ICE. El objetivo oficial es que los residentes puedan ayudar a su administración a exigir responsabilidades a la agencia por sus acciones.

Entre los ejemplos de actividades preocupantes se incluyen:

Uso excesivo de la fuerza.

Registros o detenciones sin orden judicial.

Discriminación racial.

Arrestos injustificados.

Interferencia en el voto.

Otras violaciones de los derechos civiles.

El nuevo portal de Nueva Jersey que permite a los residentes subir fotos y videos de agentes del ICE

Además, recientemente se presentó el Proyecto de Ley A4446, que permitiría la interposición de acciones civiles en casos donde se presenten violaciones a la Constitución de Estados Unidos que estén relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración.

La propuesta, denominada “Ley para Combatir la Conducta Ilegal y Mantener Empoderados a los Individuos y las Comunidades” (Fight Unlawful Conduct and Keep Individuals and Communities Empowered Act), forma en inglés un acrónimo que resulta en un insulto a la agencia federal.

El proyecto fue introducido formalmente el 24 de febrero de 2026 y actualmente se encuentra bajo revisión del Comité de Supervisión, Reforma y Relaciones Federales de la Asamblea.