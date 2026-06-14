Trump avanza en la desnaturalización: 17 migrantes enfrentan perder su ciudadanía por fraude

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó demandas en cortes federales para revocar la ciudadanía de 17 personas nacidas en el extranjero. Se les acusa de haber obtenido la naturalización de EE.UU. mediante fraude o de haber ocultado condenas por delitos graves.

Qué se sabe de la desnaturalización a 17 ciudadanos en EE.UU.

La noticia fue presentada por CBS News y confirmada después por el DOJ a través de un comunicado de prensa. En dicho escrito, la agencia informó que los naturalizados estaban acusados de delitos graves.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó demandas en cortes federales Andrew Harnik - AP

“Cuando los extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, existen consecuencias“, advirtió el fiscal general Todd Blanche.

Con base en estas infracciones, la agencia invoca la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización puede ser revocada si se obtuvo ilegalmente o mediante la ocultación de un hecho relevante.

Quiénes son las 17 personas a las que le podrán revocar la ciudadanía y qué delitos se les atribuyen

Entre los demandados figuran personas nacidas en países como México, Cuba, Colombia, República Dominicana, Haití, Jamaica, India, Filipinas y naciones de la ex Yugoslavia. Se encuentran:

Leidys Delmas García (54 años, origen de Cuba)

(54 años, origen de Cuba) Jean Claude Alfred (68 años, origen de Haití)

(68 años, origen de Haití) Andrea Marroquín (44 años, origen de Colombia)

(44 años, origen de Colombia) María Lourdes Montoya (63 años, origen de México)

(63 años, origen de México) Tahir Lekaj (43 años, origen de Yugoslavia)

(43 años, origen de Yugoslavia) Talman Harris (49 años, origen de Jamaica)

(49 años, origen de Jamaica) Armando Mendoza (39 años, origen de México)

(39 años, origen de México) Neeraj Sharma (50 años, origen de India)

(50 años, origen de India) Federico Michel Fermín (54 años, origen de República Dominicana)

(54 años, origen de República Dominicana) Abdikadir Ali Kadiye (54 años, origen de Somalia)

(54 años, origen de Somalia) Victor San Shing Kwok (50 años, origen de República Popular China)

(50 años, origen de República Popular China) Louise Hunkporti (64 años, origen de Congo)

(64 años, origen de Congo) Fernando Cristancho (69 años, origen de Colombia)

(69 años, origen de Colombia) Ronnie Price (40 años, origen de Trinidad y Tobago)

(40 años, origen de Trinidad y Tobago) Rodger George Gurdon (55 años, origen de Jamaica)

(55 años, origen de Jamaica) Jheromell Obejera Arcilla (39 años, origen de Filipinas)

(39 años, origen de Filipinas) Milagros Marileisis Acosta Torres (40 años, origen de Cuba)

La estrategia de la administración Trump y el rol de Mullin

De acuerdo con lo publicado por CBS News, este paquete de 17 demandas se inscribe en el esfuerzo más amplio de la administración Trump por usar la desnaturalización en casos de fraude y delitos graves, ampliando una herramienta que se aplicaba en muy pocos expedientes al año.

Markwayne Mullin advirtió que la ciudadanía estadounidense es un "privilegio" X/@SecMullinDHS