Rosario Vasquez, el jefe hispano: el dato que muestra el enorme peso de los latinos en la Patrulla Fronteriza

El 1° de junio, Rosario “Pete” Vasquez fue designado como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza. El funcionario se identifica como latino y, de acuerdo con datos oficiales, no es un caso aislado, sino que miles de agentes en EE.UU. comparten el mismo origen.

Más de la mitad de los agentes de la Patrulla Fronteriza son hispanos o latinos

De acuerdo con información de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo en Estados Unidos, el personal en la Patrulla Fronteriza está “conformado mayoritariamente por latinos”.

La fuerte presencia de agentes latinos en la Patrulla Fronteriza, según cifras oficiales Foto de gao.gov

Según las cifras oficiales, el organismo de seguridad registra 20.337 agentes; de ese total, 94% son hombres y 6% mujeres. Con respecto a su origen étnico, 50,93% se identifican como hispanos o latinos y 43,90% como blancos.

En el mismo documento también se menciona al personal que trabaja directamente para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), representado por 20.514 personas. Del total, 81% son hombres y 19% mujeres. En ese caso, la fuerza laboral es mayoritariamente blanca con un 50,89%, mientras que el 31,3% son hispanos o latinos.

Cuáles son las funciones de la Patrulla Fronteriza

De acuerdo con el sitio web oficial de la CBP, la Patrulla Fronteriza se dedica a proteger las fronteras y las aguas costeras del país con el objetivo de impedir que las amenazas ingresen a territorio estadounidense.

A pesar de su labor original, durante el año pasado la fuerza se vio envuelta en polémicas dentro de EE.UU. Bajo el mando de Gregory Bovino, fue una entidad importante en las operaciones migratorias impulsadas por Trump.

La Patrulla Fronteriza se vio involucrada en operativos migratorios durante 2025 y parte de 2026

En ese sentido, la Patrulla Fronteriza participó activamente de operativos migratorios dirigidos a ciudades. Los oficiales se presentaron para realizar tareas migratorias en operaciones especiales en centros urbanos como Charlotte y Chicago, entre varios otros.

Quién es Rosario Vasquez, el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza

Al igual que más de la mitad de los agentes que forman parte de la fuerza, Rosario Vasquez también se identifica como latino. Con más de 26 años de trayectoria en la institución, fue nombrado recientemente como jefe de la entidad.

Aunque la CBP no brindó detalles sobre sus raíces, en una entrevista que concedió en 2014 a East County Magazine, Vasquez aseguró que era hispano. En aquel entonces, se desempeñaba como asistente en jefe de la Patrulla Fronteriza de San Diego.

Vasquez estudió en Southwestern College y Miramar College, en San Diego, California. Originalmente, tenía la intención de convertirse en bombero paramédico.

Sin embargo, cuando se graduó, presentó solicitudes tanto para el Departamento de Bomberos como para la Patrulla Fronteriza, que fue la primera entidad en llamarlo. Desde entonces comenzó a construir su carrera en la fuerza de la CBP.

En su recorrido, ocupó cargos dentro del Grupo de Operaciones Especiales, la Oficina Antiterrorista y la Alianza para Combatir Amenazas Transnacionales. Antes de su nombramiento como jefe de la Patrulla Fronteriza estaba al frente del Sector Blaine, en el estado de Washington, desde donde supervisaba las operaciones de seguridad en la frontera entre EE.UU. y Canadá.