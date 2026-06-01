“Soy hispano”: Rosario Vasquez asumió como el nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

Rosario Vasquez fue designado este 1° de junio como nuevo jefe de la Patrulla Fronteriza de la CBP. Con más de 26 años de trayectoria dentro del organismo, el funcionario autoidentificado como latino ahora es el responsable de dirigir a casi 20.000 agentes y miembros del personal que operan en todo el país norteamericano.

El origen hispano de Rosario Vasquez

Aunque la CBP no difundió detalles sobre sus antecedentes familiares, Vasquez se identificó públicamente como hispano durante una entrevista concedida en 2014 a East County Magazine. Según ese medio, el entonces agente asistente en jefe de la Patrulla Fronteriza en San Diego respondió a una controversia surgida durante un evento comunitario.

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Organizaciones de defensa de inmigrantes cuestionaron una demostración de seguridad en la que se utilizó una figura metálica que sostuvieron que representaba a un extranjero. Vasquez rechazó esa interpretación y argumentó que la vestimenta no tenía relación con la condición migratoria de una persona: “Uso jeans y camiseta todos los días y soy hispano, así que me ofende esa declaración”.

Qué se sabe sobre Rosario “Pete” Vasquez

La CBP lo presentó en una publicación en X como el 28.º jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. Vasquez desarrolló funciones en la frontera sur, la frontera norte, la sede central de la agencia y destinos internacionales.

La entidad señaló que es graduado de la unidad de Búsqueda, Trauma y Rescate (Borstar, por sus siglas en inglés) y que ocupó cargos dentro del Grupo de Operaciones Especiales, la Oficina Antiterrorista de CBP y la Alianza para Combatir Amenazas Transnacionales.

El mensaje de la CBP tras el nombramiento de "Pete" Vasquez como jefe de la Patrulla Fronteriza

A su vez, se desempeñó como adjunto de CBP en Canadá y ejerció funciones como director ejecutivo interino dentro de la Oficina de Comercio. En el plano familiar, Vasquez tiene una esposa que se llama Rebecca, con la que llevan 32 años de matrimonio, tienen tres hijas y son abuelos de tres nietos.

Cómo comenzó la carrera de Vasquez en la Patrulla Fronteriza

En una entrevista concedida a The Northern Light en mayo de 2024, Vasquez recordó que inicialmente estudiaba ciencias del fuego porque quería convertirse en bombero paramédico. Durante la conversación explicó que cursó estudios en Southwestern College y Miramar College, ambos ubicados en San Diego, California.

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Según relató al medio local, presentó solicitudes tanto en el Departamento de Bomberos de San Diego como en la Patrulla Fronteriza y decidió incorporarse a la primera institución que lo aceptara. Fue la organización de la CBP la que lo “llamó primero”.

El cargo que ocupaba Vasquez antes de ser designado jefe de la Patrulla Fronteriza

Antes de su nombramiento, Vasquez estaba al frente del Sector Blaine, en el estado de Washington. De acuerdo con lo que difundió la CBP, desde esa posición supervisaba las operaciones de seguridad en la frontera entre EE.UU. y Canadá.

El área bajo su responsabilidad incluía el oeste de Washington, Oregon, el norte de California y Alaska. Esa jurisdicción comprende aproximadamente 37.000 millas de costa (59.545 kilómetros) y 1600 millas de frontera terrestre (2575 kilómetros).

La agencia federal agregó que, durante su gestión en Blaine, fortaleció la cooperación con organismos federales, estatales, locales, tribales e internacionales.

Las declaraciones de Vasquez tras convertirse en jefe de la Border Patrol

Tras oficializarse su llegada al cargo, Vasquez agradeció la confianza depositada en él por el presidente Donald Trump, el secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin y el comisionado Rodney Scott. “Es el honor de toda una vida servir como jefe de la Patrulla Fronteriza”, expresó en declaraciones difundidas por la CBP.

El funcionario también aseguró que su prioridad será respaldar a los agentes y fortalecer las capacidades operativas de la institución.