¿Adiós a Gregory Bovino? La inesperada decisión que podría dejar a la Patrulla Fronteriza de EE.UU. sin su jefe

Recientemente, se dio a conocer la información de que Gregory Bovino podría retirarse a fines de marzo. En caso de confirmarse, significaría un cambio importante en la Patrulla Fronteriza para quien fue la cara visible de los operativos migratorios ordenados por el gobierno de Donald Trump en distintas ciudades de Estados Unidos.

¿Gregory Bovino se va de la Patrulla Fronteriza? Se retiraría a fines de marzo

De acuerdo con CBS News, Bovino se retiraría de la función federal a fines de este mes, según dos fuentes de la fuerza dependiente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Gregory Bovino podría retirarse de la Patrulla Fronteriza a fin de marzo Angelina Katsanis - FR172095 AP

Esto podría representar un cambio importante con respecto a la postura de la Patrulla Fronteriza y la imagen que se generó en EE.UU. a partir de los operativos migratorios de la administración Trump.

Aunque el dato todavía no fue confirmado, podría ir en línea con la renovación del gobierno con la salida de Kristi Noem de su puesto de secretaria de Seguridad Nacional y la llegada de Markwayne Mullin.

El ascenso y la caída de Bovino: de patrullar California a ser la cara de los operativos migratorios

Bovino se desempeñó durante décadas como agente de la Patrulla Fronteriza. En 2025, se encontraba en su puesto como jefe de patrulla del sector El Centro, en California.

El retiro de Gregory Bovino podría relacionarse con la salida de Kristi Noem del DHS Mariam Zuhaib - AP

Mientras estaba en ese rol, fue designado para un cambio que lo volvería un agente de primera línea. El oficial fue elegido para liderar los operativos migratorios destinadas a ciudades en específico.

De esa manera, Bovino fue la cara de la Patrulla Fronteriza y de las operaciones en general en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans.

A pesar de las múltiples protestas y manifestaciones que generaron las acciones de la fuerza federal, la administración Trump lo mantuvo en el cargo hasta las protestas de enero y febrero pasado en Minnesota. Sin embargo, lo ocurrido en Minneapolis terminó con la suspensión de su ascenso.

Las muertes de Renee Good y Alex Pretti aumentaron la tensión sobre los operativos a nivel nacional. Como resultado de esto, Bovino fue relegado de su nuevo cargo y regresó a sus tareas en California.

Pretti fue atacado por agentes de la Patrulla Fronteriza

Allí podría terminar su etapa en la Patrulla Fronteriza si finalmente concreta su retiro a fines de este mes.

El retiro de Bovino podría alinearse con la salida de Noem del DHS

El retiro del agente federal coincidiría en el tiempo con la salida de Noem a cargo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Según CNN, Bovino reportaba directamente a quien abandonará el cargo de funcionaria nacional.

En ese sentido, la ida de quien fue conocido como jefe de la Patrulla Fronteriza podría estar relacionado con el realineamiento del DHS con la salida de Noem y la llegada de Mullin al cargo.

De cualquier manera, el tono que tome la entidad federal a partir del nuevo secretario comenzará a verse a partir de las decisiones que tome Mullin cuando se haga cargo efectivamente del puesto. Más allá de la postulación de Trump, el legislador aún necesita la aprobación del Senado para ser confirmado.