Se viene una nueva ola de redadas del ICE, con los trabajadores migrantes en la mira

La política migratoria de la administración de Donald Trump avanza hacia una nueva etapa con un plan que contempla reforzar la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los lugares de trabajo. De acuerdo con reportes recientes, funcionarios federales trabajan en una estrategia destinada a elevar el número de arrestos.

Operativos del ICE en empleos: auditorías I-9 e investigaciones penales

Según CNN, una parte central del plan consiste en ampliar las investigaciones penales ya iniciadas y utilizar sus resultados para ejecutar acciones migratorias. Las autoridades sostuvieron que las detenciones derivarían de expedientes abiertos por delitos financieros, fraude en programas públicos y otras conductas investigadas por el gobierno federal.

El plan busca elevar el número de arrestos y deportaciones a través de la cooperación entre diversas agencias federales Archivo

“Esta no es una política nueva”, aseguró un funcionario de la Casa Blanca a CNN. “Desde el inicio, el gobierno ha estado llevando a cabo investigaciones penales sobre una serie de infracciones. Si las investigaciones requieren la intervención para detener a quienes infringen la ley, la administración Trump la hará cumplir”, señaló.

El procedimiento habitual comienza con una notificación del ICE para revisar la documentación migratoria de una empresa. Tras la auditoría, si se detectan inconsistencias, puede iniciarse una investigación criminal que requiere un análisis exhaustivo de contratos, registros laborales y documentación de los empleados.

Exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) citados por CNN explicaron que este tipo de investigaciones demanda meses e incluso años debido al volumen de información que debe ser revisada antes de presentar cargos o ejecutar operativos en los lugares de trabajo. “Requiere bastante esfuerzo”, agregó.

Las fuentes consultadas por CNN señalaron que la iniciativa todavía se encuentra en desarrollo, por lo que algunos aspectos podrían modificarse antes de su implementación definitiva. No obstante, la intención es fortalecer los mecanismos de fiscalización en los lugares de trabajo donde existan sospechas de actividades ilegales. “La realidad es que no se están aplicando las normas en los lugares de trabajo y, sin ellas, las cifras no alcanzarán los niveles necesarios”, explicó un funcionario del gobierno.

Las medidas incluyen tanto investigaciones penales profundas como auditorías rigurosas de la documentación de los empleados Fotomontaje generado con IA

Empleadores ante el ICE: capacitación, auditorías y coordinación federal

El plan también contempla brindar orientación a los empleadores sobre las obligaciones legales durante los procesos de contratación. Paralelamente, las autoridades prevén desarrollar operativos en empresas donde existan indicios de actividades ilícitas vinculadas con la contratación de personal.

Los funcionarios consultados por el medio estadounidense indicaron que cualquier acción de cumplimiento migratorio estaría respaldada por esas investigaciones, con el objetivo de intervenir únicamente cuando existan elementos suficientes dentro de un expediente penal.

“La prueba consiste en determinar si intensificarán significativamente la aplicación de la ley en materia laboral. No se trata solo de realizar redadas en los lugares de trabajo. Si bien eso debe formar parte de la medida, también incluye otros aspectos como la verificación de la documentación”, explicó a CNN Mark Krikorian, director del Centro de Estudios de Inmigración.

Redadas laborales del ICE: impacto en agricultura, construcción y manufactura

La expansión de los controles migratorios plantea un desafío para la administración: incrementar las detenciones sin provocar consecuencias en actividades económicas que dependen de mano de obra inmigrante, como la agricultura, la construcción y la industria manufacturera.

En los últimos meses ya se registraron diferencias internas sobre este equilibrio. En distintos momentos, la administración emitió instrucciones para reducir los operativos en determinados sectores productivos, aunque posteriormente esas decisiones fueron modificadas.

El incremento de los controles también coincide con un aumento en las cifras generales de detenciones. Según datos oficiales citados por CNN, actualmente las deportaciones superan las 3200 por día, mientras el gobierno busca sostener ese ritmo mediante nuevas estrategias operativas.

“Estamos viendo un aumento en el número de arrestos. Estamos viendo que el número de deportaciones sigue aumentando. Estamos intensificando nuestros esfuerzos cada día porque estamos tratando de restablecer el orden público, independientemente de si vives en un estado republicano o en un estado demócrata”, detalló el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

Los consejos de un abogado migratorio sobre qué hacer ante la presencia del ICE durante el Mundial

Qué derechos tienen trabajadores y empresas si el ICE llega al empleo

Especialistas en derecho migratorio recomiendan que los trabajadores conozcan sus derechos ante la presencia de agentes federales. Por eso, el estudio de abogados Fisher Phillips elaboró una guía con una serie de medidas que considera clave ante un encuentro con el ICE en un espacio laboral:

Actuar correctamente ante el arribo de agentes. En esa situación, el empleado que primero los vea debe preguntar si tienen una orden judicial .

. En caso de que no tengan esta documentación , se les debe negar el acceso a áreas privadas . Si el ICE tiene la orden, el empleado debe contactarse con la persona designada, si es que la hay, para tratar estos casos.

, se les debe . Si el ICE tiene la orden, el empleado debe contactarse con la persona designada, si es que la hay, para tratar estos casos. Quien revise la orden debe verificar que sea judicial y no administrativa , las cuales son documentos internos de la agencia que no habilitan el acceso a áreas privadas.

, las cuales son documentos internos de la agencia que no habilitan el acceso a áreas privadas. Los empleados deben registrar cada detalle que puedan de la búsqueda , ya sea con anotaciones o mediante la captura de un video.

, ya sea con anotaciones o mediante la captura de un video. La recomendación del estudio legal es cooperar dentro de los límites de la orden y no interferir con las tareas de los agentes del ICE.

y no interferir con las tareas de los agentes del ICE. Trabajadores pueden elegir si no desean contestar preguntas y permanecer en silencio. Además, tienen derecho a solicitar un abogado.