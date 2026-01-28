Alerta laboral para migrantes: qué hacer si agentes del ICE entran a un lugar de trabajo y qué dice la ley en enero 2026

Al enfrentarse a una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en un lugar de trabajo, los migrantes deben conocer los derechos con los que cuentan y cuáles son los pasos a seguir. En todos los casos, los expertos legales recomiendan no interferir físicamente con los agentes y tomar registro de las acciones.

Paso a paso: qué debe hacer un migrante si el ICE aparece en su lugar de trabajo

Desde el comienzo del gobierno de Donald Trump, las redadas masivas en lugares de trabajo se multiplicaron. El ICE volvió a adoptar esta medida como parte de su estrategia para detener a migrantes irregulares.

Comprobar la existencia de una orden judicial es la primera medida ante la llegada del ICE a un espacio de trabajo ICE

En ese sentido, muchos están en riesgo y no tienen claro cuáles son sus derechos y los límites de los agentes al llevar a cabo una operación. Para eso, el estudio de abogados Fisher Phillips elaboró una guía.

El documento contiene una serie de medidas que considera clave ante un encuentro con el ICE en un espacio laboral. Más allá de que está dirigida a empleadores, varios de los consejos aplican también para trabajadores:

Actuar correctamente ante el arribo de agentes. En esa situación, el empleado que primero los vea debe preguntar si tienen una orden judicial .

. En caso de que no tengan esta documentación , se les debe negar el acceso a áreas privadas . Si el ICE tiene la orden, el empleado debe contactarse con la persona designada, si es que la hay, para tratar estos casos.

, se les debe . Si el ICE tiene la orden, el empleado debe contactarse con la persona designada, si es que la hay, para tratar estos casos. Quien revise la orden debe verificar que sea judicial y no administrativa , las cuales son documentos internos de la agencia que no habilitan el acceso a áreas privadas.

, las cuales son documentos internos de la agencia que no habilitan el acceso a áreas privadas. Los empleados deben registrar cada detalle que puedan de la búsqueda , ya sea con anotaciones o mediante la captura de un video.

, ya sea con anotaciones o mediante la captura de un video. La recomendación del estudio legal es cooperar dentro de los límites de la orden y no interferir con las tareas de los agentes del ICE.

y no interferir con las tareas de los agentes del ICE. Trabajadores pueden elegir si no desean contestar preguntas y permanecer en silencio. Además, tienen derecho a solicitar un abogado.

Los migrantes pueden decidir no responder preguntas a agentes del ICE Archivo

Qué hacer si un agente del ICE entra a un área privada en el espacio de trabajo sin una orden judicial

En caso de que la agencia migratoria no tenga la documentación judicial e igualmente proceda con una búsqueda no autorizada, la Fiscalía General de Nueva York indica qué hacer.

En ese caso, los migrantes pueden preguntar si son libres de irse. Si son objetivo de la redada, deben decir claramente y en voz alta que no dan el consentimiento para la búsqueda ni el ingreso a un área privada. Esto será importante en un eventual procedimiento legal.

Si el ICE mantiene la búsqueda a pesar de no tener la autorización, cualquier inmigrante puede grabar y debe registrar todo lo que pueda, sin interferir con el operativo.

Las redadas del ICE en lugares de trabajo se multiplicaron durante el segundo mandato de Donald Trump Imagen compuesta

El crecimiento de las redadas del ICE en lugares de trabajo durante el mandato de Trump

La segunda gestión del republicano mostró un marcado aumento en este tipo de operativos, incluso al comparar con su anterior período en el gobierno estadounidense.

Según un informe del American Immigration Council, entre 2017 y 2019 las autoridades migratorias de EE.UU. arrestaron a aproximadamente 1800 extranjeros con esta modalidad.

En contraste, solamente en los primeros siete meses del segundo mandato de Trump, el ICE concretó más de 1100 arrestos en espacios de trabajo.