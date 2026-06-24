Markwayne Mullin, secretario del DHS: “Las ciudades santuario se interesan más en proteger a los ilegales que a los ciudadanos”

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, cuestionó recientemente el enfoque de los políticos de las ciudades santuario, que limitan la cooperación con las autoridades federales. En una entrevista, aseguró que estos lugares están “más interesados” en proteger a los inmigrantes sin un estatus regular que a los ciudadanos estadounidenses.

Markwayne Mullin cuestionó las políticas de las ciudades santuario en EE.UU.

Ante la repercusión del caso de Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti, una inmigrante indocumentada detenida recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras ser liberada en Chicago, el secretario del DHS criticó las políticas de ciudades santuario. En una entrevista con Fox News, se refirió a los intereses de los líderes de estas comunidades.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, sostuvo que los políticos de ciudades santuario "están más interesados en proteger a los ilegales que a los ciudadanos estadounidenses reales" DHS

“Estamos luchando constantemente contra estos políticos de ciudades santuario que están más interesados en proteger a los ilegales que en proteger a los ciudadanos estadounidenses reales”, expresó, citado por el DHS mediante un mensaje en redes sociales.

Actualmente, ciudades como Chicago, en Illinois, o Los Ángeles, en California, mantienen políticas conocidas como “santuario”. Estas normas limitan la cooperación de las autoridades locales con el ICE, así como también restringen sus facultades en los límites de la jurisdicción.

El mes pasado, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, aprobó un proyecto de ley que prohíbe a los agentes federales utilizar mascarillas y acceder a zonas sensibles -hospitales, escuelas e iglesias-, además de eliminar los acuerdos del programa 287(g).

El caso de Giovanna Moreno Occhipinti y el vínculo con Tren de Aragua

Las palabras del Secretario de Seguridad Nacional surgen luego del arresto de Moreno Occhipinti por parte del ICE. En el mensaje, el DHS aseguró que, tras ser detenida en primera instancia por la policía, “los políticos santuario de Illinois la liberaron de la cárcel sin notificar al ICE”.

La mujer de 32 años, una exmaestra venezolana de Illinois que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, ingresó en 2021 bajo el Programa de Exención de Visa y sobrepasó su estancia legal desde enero de 2022.

De acuerdo con la información compartida por Fox News, había sido arrestada por posesión ilegal de armas de fuego y otros cargos relacionados en 2024. Las autoridades señalaron que fue puesta en libertad poco después sin que la policía le avisara a la agencia federal, como parte de las políticas santuario de la ciudad.

El ICE arrestó a la mujer que había sido liberada por la policía de Chicago en 2024 Imagen editada con IA / Unsplash

“Si bien la policía de Chicago arrestó a esta inmigrante indocumentada poco después del tiroteo, los políticos que defienden los santuarios la liberaron de la cárcel sin notificar al ICE”, declaró Lauren Bis, subsecretaria interina del DHS.

Previamente, en diciembre de 2024, estuvo presente en una fiesta en los suburbios de Chicago en la que ocurrió un tiroteo que dejó tres muertos y cinco heridos.

El caso está vinculado con la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Según los registros, Moreno Occhipinti presuntamente condujo a los dos atacantes (Ricardo Granadillo Padilla y Edward Martinez Cermeno) a la escena del crimen y posteriormente los ayudó a evadir a las autoridades. Tras la balacera, se encontraron múltiples armas en su vehículo.

Giovanna Moreno Occhipinti queda bajo custodia del ICE y enfrenta posible deportación

Luego de ser arrestada por el ICE, la ciudadana venezolana con doble nacionalidad italiana permanece bajo custodia federal en el Centro de Detención del Condado de Grayson en Kentucky. Recluida, espera el debido proceso, y podría ser expulsada de Estados Unidos.

Las críticas de Mullin a las ciudades santuario tras la detención de una inmigrante

Por su parte, Granadillo Padilla y Martínez Cermeno fueron finalmente deportados después de que la fiscalía del condado de Cook decidiera no procesarlos.