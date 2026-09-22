ICE en Illinois: detuvieron a un ciudadano de EE.UU. porque se parecía a la persona que buscaban y luego lo liberaron

En Evanston, en el estado de Illinois, la policía local investiga un incidente ocurrido ese mismo día, que involucró al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Austin, Texas. Según los informes, los agentes detuvieron a un ciudadano estadounidense porque se parecía físicamente a una persona que buscaban y luego lo liberaron.

Cómo fue la detención errónea del ICE a un ciudadano de EE.UU. en Illinois

Cerca de las 10 hs (hora local) del domingo 20 de septiembre, en la intersección de Howard Street y Dodge Avenue, agentes del ICE abordaron al individuo porque se parecía físicamente a una persona buscada, según informó Chicago Sun-Times.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

Un video publicado en Facebook por un transeúnte muestra al hombre tendido en el suelo mientras dos agentes intentaban sujetarlo, a pesar de sus continuos gritos en los que afirmaba que era ciudadano de Estados Unidos.

Posteriormente, las imágenes registraron el momento en que los dos agentes del ICE se retiran del lugar en vehículos separados y dejan al hombre en el suelo.

La policía de Evanston acudió al lugar poco después tras recibir una llamada al 911 que informaba sobre una discusión verbal entre dos hombres y la posible detención de un individuo, y encontró al hombre adulto en el suelo con varias personas a su alrededor.

Al ser consultado por los oficiales, el hombre declaró haber sufrido lesiones en la cabeza, el cuello y los dientes durante el incidente, por lo que debió recibir atención en un hospital local.

Luego de ser liberado por el ICE, el hombre declaró haber sufrido lesiones en la cabeza, el cuello y los dientes como resultado del enfrentamiento ICE

Las reacciones en Evanston tras la detención de un ciudadano estadounidense

La difusión de las imágenes que mostraron la detención del ciudadano estadounidense rápidamente generó repercusión en el Estado de las Praderas, con reacciones de varias organizaciones locales.

“Esto es algo que no debería estar sucediendo en mi ciudad. No debería estar sucediendo en las calles de Evanston, pero no debería estar sucediendo en ninguna ciudad de EE.UU.”, manifestó Nathan Ryan, de Sanctuary Evanston, un grupo de respuesta rápida con sede en el suburbio norte.

Asimismo, Sanctuary Evanston y la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados emitieron un comunicado en conjunto en el que condenaron el intento de arresto.

“Que agentes federales agredan a personas en las calles no hace que nuestra comunidad sea más segura para nadie. Independientemente de su estatus, todos y cada uno de nuestros vecinos merecen dignidad y seguridad”, escribieron.

En esa línea, Sanctuary Evanston reclamó a las autoridades que intervengan y exijan transparencia sobre las interacciones entre los agentes federales y los ciudadanos. “Es hora de que los funcionarios en el poder mantengan su promesa de protegernos”, expresaron.

Un portavoz del DHS sostuvo que los agentes del ICE "actuaron conforme a su entrenamiento" y remarcó que el hombre se resistió al arresto ICE

Qué dijo el DHS sobre la detención del ICE en Evanston

Frente a la polémica que suscitó el arresto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reconoció que los agentes del ICE intentaron detenerlo por su parecido físico con una persona que buscaban, pero remarcó que el hombre no cooperó.

“Los agentes del ICE se acercaron al individuo y se identificaron de inmediato como agentes del orden. Se le dieron las órdenes pertinentes, pero el individuo no cooperó y se negó a identificarse”, relató el portavoz.

“Los agentes del ICE actuaron conforme a su entrenamiento y posteriormente se retiraron del lugar sin mayores incidentes una vez que el individuo finalmente se identificó”, aseguró luego.

La policía de Evanston continúa con la investigación del incidente, ocurrido en medio de la controversia por el caso de un inmigrante venezolano baleado por un oficial del ICE en Austin, en Texas, la semana pasada.