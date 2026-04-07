Para mexicanos en Florida: consulado de Orlando abre plaza para pasaportes y doble ciudadanía
Durante la jornada se atenderá a 80 personas sin necesidad de cita previa
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El consulado de México en Orlando anunció una jornada especial en Gainesville, Florida, para coordinar distintos trámites y registros civiles. La actividad se llevará a cabo del 8 al 10 de abril.
Cómo se organiza la convocatoria en Gainesville
La convocatoria fue anunciada por el consulado a través de sus redes sociales. Allí detalló que los mexicanos podrán realizar trámites de pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar (INE) y registros civiles.
El evento se organiza del 8 al 10 de abril en la Queen of Peace Catholic Community, situada en 10900 SW 24th Ave, Gainesville, FL 32607.
En ese lugar se ofrecerán tanto trámites habituales como la afiliación al IMSS y la obtención de tarjetas FINABIEN.
Cómo se pueden gestionar las visas en el consultado
El consulado confirmó que 80 usuarios van a ser atendidos sin cita previa. En el caso de las personas que prefieran programar su visita, podrán gestionar su visita de tres maneras:
- Número telefónico: (+1 424 309-0009)
- WhatsApp Mi Consultado: +1 (407) 9278297
- Portal web: citas.sre.gob.mx
Otras jornadas para los mexicanos en Orlando
Además del evento especial en Gainesville, el consulado anunció un taller gratuito para los mexicanos que iniciaron el trámite para la obtención de la ciudadanía estadounidense.
“Solicita tu ciudadanía americana con acompañamiento gratuito”, anunció el consulado en sus redes sociales.
La dinámica se divide en dos partes. Por un lado, una sesión informativa presencial el 8 de abril a las 17.30 hs y, por otro lado, un taller de ciudadanía presencial el 18 de abril a las 9.30 hs.
Preguntas y respuestas sobre la jornada especial del consulado en Orlando
¿Qué anunció el Consulado de México en Orlando?
El Consulado de México en Orlando anunció una jornada especial en Gainesville para coordinar distintos trámites y registros civiles. La actividad se llevará a cabo del 8 al 10 de abril.
¿Cómo se organiza la convocatoria en Gainesville?
La convocatoria fue anunciada por el consulado a través de sus redes sociales. Allí se informó que los mexicanos en Gainesville podrán realizar trámites de pasaportes, matrículas consulares, credenciales para votar (INE) y registros civiles.
¿Dónde se realizará el evento?
El evento tendrá lugar en la Queen of Peace Catholic Community, ubicada en 10900 SW 24th Ave, Gainesville, Florida.
¿Qué otros servicios estarán disponibles?
Además de los trámites habituales, se ofrecerá la afiliación al IMSS y la gestión de tarjetas FINABIEN.
¿Se necesita cita previa para asistir?
El consulado confirmó que 80 personas serán atendidas sin cita previa. Sin embargo, quienes prefieran programar su visita pueden hacerlo con anticipación.
¿Cómo se pueden agendar citas?
Las citas se pueden gestionar de tres maneras:
- Número telefónico: (+1 424 309-0009)
- WhatsApp Mi Consultado: +1 (407) 9278297
- Portal web: citas.sre.gob.mx
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