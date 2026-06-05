“Soñaba con darle las empanadas a Messi”: la argentina que llegó con US$300 a Denver y construyó una empresa

Lorena Cantarovici, una empresaria argentina, abrió un local de empanadas en Estados Unidos con la premisa de crear una cultura cálida que trascendiera sus platillos. Hasta el momento, cuenta con cinco locales en el país norteamericano y entregó pedidos a figuras destacadas como Lionel Messi, capitán de la Selección argentina y del Inter Miami.

La historia de “María Empanada” y su conexión con Lionel Messi

Cantarovici comenzó su pasión por la industria gastronómica cuando tenía siete años, luego de cocinar empanadas en los veranos junto a su abuela y bisabuela.

Al crecer, emigró a Estados Unidos y se mudó a Denver con apenas US$300. Esto no fue un obstáculo para su sueño de promover los platillos que marcaron su infancia, según consignó el sitio web de María Empanada.

“Tuve que dejar atrás muchas cosas, pero me traje algo conmigo: el deseo de que prueben los sabores que me formaron”, contó.

Presencia de María Empanada en el fútbol y contacto con Lionel Messi

En medio de su “segunda ola de migración”, las empanadas se han posicionado como la “comida definitiva para el fútbol” por su portabilidad.

Desde este punto, la compañía argentina tiene presencia oficial en el estadio Dick’s Sporting Goods Park durante los partidos de los Colorado Rapids.

"María Empanada" tiene presencia oficial en el estadio Dick’s Sporting Goods Park ANDREW WEVERS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde que abrieron el local, tienen filas de clientes para los pedidos. “Lo están haciendo de maravilla”, dijo Haley Durmer, directora comercial de los Rapids. “En cuanto a ventas, también les va bien”, agregó.

Un hito reciente en “María Empanada” fue proveer empanadas para Lionel Messi y el equipo Inter Miami CF durante su visita a Colorado en abril de 2024, lo que otorgó a la marca una gran visibilidad internacional.

Lionel Messi comió empanadas de uno de los locales de “María Empanada”, dijo su dueña ANDREW WEVERS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Soñaba con conocer a Messi y darle las empanadas”, dijo Cantarovici. “Pero claro, eso no sucedió. Sin embargo, sé que al menos se comió nuestras empanadas, y esa fue la mejor parte de la historia”, aseguró.

Los pilares de María Empanada

El negocio dio sus primeros pasos cuando Lorena comenzó a cocinar en una pequeña cocina de Denver. Con esta base, la argentina utilizó su experiencia en sistemas, manuales y procesos organizativos para lanzar “María Empanada”.

Lorena Cantarovici fundó "María Empanada" bajo la premisa de presentar los sabores que marcaron su infancia Instagram/@mariaempanada

La empresa busca rendir homenaje a su madre, abuela y bisabuela, quienes comparten el mismo nombre. “María Empanada nace de muchos sueños que se han hecho realidad: la prueba de que con poco se puede hacer mucho”, describen desde el sitio oficial de la compañía.

De acuerdo con un reportaje de The Denver Gazette, la cultura empresarial de “María Empanada” se rige por la “buena onda”, un pilar que prioriza la hospitalidad y el contacto visual con los clientes.

“Maria Empanada es una empresa divertida”, detalló Cantarovici en diálogo con el medio citado sobre su negocio.

María Empanada ya tiene cinco locales en Colorado

En mayo de 2026, Maria Empanada celebró su 15.º aniversario con cinco locales principales en Colorado:

South Broadway (Denver).

(Denver). Calle Platte / Riverview (Denver).

(Denver). Mercado de Stanley (Aurora).

(Aurora). Parque de la ciudad (Denver).

(Denver). Aeropuerto Internacional de Denver (DIA): Ubicado en la Terminal A, cerca de la puerta A24.

Desde octubre de 2023, Lorena sumó a Andrew Jaffe (exdirector de marketing de Snooze A.M. Eatery) como CEO de la compañía para profesionalizar la marca en una nueva etapa de crecimiento.

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Esta fase está marcada por una “segunda ola de migración” que adapta el formato global de la empanada a sabores modernos para el paladar estadounidense, como Miso Chili Crisp Steak, Italiana y Roast Corn & Cotija.

“No solo conservas la autenticidad de este formato global en la empanada, sino que ahora también aportas combinaciones de sabores más innovadoras desde el punto de vista culinario”, señaló Jeff en diálogo con The Denver Gazette.