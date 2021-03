María Empanadas: la argentina que gana millones en el exterior y fue reconocida por la Casa Blanca

La emprendedora argentina Lorena Cantarovici sigue escalando su negocio en los Estados Unidos. “María Empanada” fue seleccionado por Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, en el anuncio del paquete de ayuda económica para pequeñas y medianas empresas. La medida se trata de un fondo multimillonario que el presidente Joe Biden aprobó con el objetivo de asistir a las industrias golpeadas por la crisis que desató la paralización de la economía por la pandemia.

La historia de Cantarovici se conoció en 2017 -a través de LA NACION- cuando la argentina contó los desafíos que tuvo que atravesar para dejar su trabajo de contadora y dedicarse a su verdadera vocación, la gastronomía. Con US$300 empezó su emprendimiento en el exterior y hoy factura millones luego de transitar un largo camino hasta que los estadounidenses se hicieran la costumbre de consumir empanadas.

“El honor no pudo haber sido más grande, le dimos de comer empanadas argentinas a Kamala Harris, una mujer histórica, y le encantaron”, dijo Cantarovici a LA NACION, y agregó: “Fue un encuentro fabuloso y, como mujer y emprendedora fuerte que soy, me sentí muy orgullosa de haberle traído el sabor y la cultura argentina a esta poderosa mujer”.

La emprendedora contó que en el encuentro Harris probó una empanada de jamón y queso y otra de pollo al chimichurri, un producto que califica de un sabor más sofisticado. “También pude abogar por los intereses de la industria de los restaurantes, que fue una de las más afectadas por la pandemia”, dijo.

Cantarovici viajó a Colorado y en 2011 empezó a vender desde su casa a familiares y amigos. El negocio de a poco fue creciendo. El encuentro con la segunda al mando de los Estados Unidos tuvo lugar en la ciudad de Denver, donde Harris se trasladó en el marco de su campaña por el país para promocionar la ayuda financiera y reunirse con comerciantes locales.

“Mudé mi pequeña cocina al garage y con US$50 compré un horno residencial para poder cocinar, pero hacer solo 12 empanadas me llevaba 30 minutos lo que me hizo darme cuenta que de esa manera el local no se podía sostener”, le dijo la emprendedora a la vicepresidenta de los Estados Unidos en un mano a mano.

“El dinero de las primeras ventas lo reinvertí en un horno comercial. Uno de los grandes desafíos fue cuando llegué a donde tenía armada mi concina y me di cuenta de que, por la forma del enchufe, tenía que elegir entre conectarlo o conectar el aire acondicionado. Mi casa no tenía la energía suficiente para mantener las dos cosas al mismo tiempo. Por supuesto que elegí el horno y me pasé seis años cocinando sin aire acondicionado”, agregó, y su comentario fue recibido entre risas de Harris y otros funcionarios de la Casa Blanca.

La emprendedora luego destacó: “Vine de un país donde es muy difícil conseguir trabajo y mi mayor bendición ahora es poder dar empleo a familias en los Estados Unidos, ni más ni menos. Es algo muy grande para mi”, dijo. Por las restricciones a la movilidad que se impusieron en el mundo, ante la aparición del coronavirus, la gastronomía fue muy afectada y su comercio no fue la excepción. En el encuentro, la emprendedora le remarcó a la vicepresidenta la urgente necesidad de ayuda para “volver a llenar de gente los restaurantes”.

Si bien en sus inicios la argentina no recibió financiamiento estatal para montar su negocio en los Estados Unidos, la alcaldía de Denver le ofreció cursos y guías para emprender, lo que la ayudó a armar su propia empresa.

“María Empanada” factura US$ 2,5 millones al año y cuenta con tres locales en los Estados unidos. En 2017, Cantarovici ganó el premio en los Estados Unidos como “Empresaria de Pequeños Negocios del Año” en representación de Colorado. “Fue un orgullo que nos haya elegido Kamala Harris en María Empanada. Fue como tenerla en tierra argentina”, refirió a este medio.