Sueño mundialista: vive en Ecuador, consiguió una entrada para el debut y reencontrará a su familia migrante en EE.UU.

Este 14 de junio es el debut de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026 frente a Costa de Marfil. Entre las personas que presenciarán el encuentro en vivo se encuentra Josselyn Ludeña, una ecuatoriana que logró conseguir las entradas durante la preventa y que aprovechará para reencontrarse con su hermano migrante.

La historia de Josselyn y el “milagro” de la preventa

Ludeña consiguió las entradas a través de su hermano Omar, quien reside en Maryland y trabaja en el sector de la pintura. Aunque varios familiares y conocidos intentaron adquirirlas, fue él quien logró concretar la compra.

Omar Ludeño, hermano de Josselyn, fue el único de su familia que consiguió las entradas El Universo

“Mi hermano salió favorecido y uno de esos boletos fue para mí”, dijo la ecuatoriana en diálogo con El Universo.

La entrada es para presenciar el partido debut de la selección de Ecuador contra Costa de Marfil. El boleto fue adquirido por US$500. En la actualidad, los valores alcanzan los US$5000 y US$6000.

“Todos estábamos felices porque es algo que pasa cada cuatro años y es un sueño para cualquier ecuatoriano”, señaló.

Itinerario y recorrido por Estados Unidos

Al contar con la entrada, Ludeña aprovechó para ver a su hermano después de varios años que este emigró a EE.UU. Ella ahorró “poco a poco” para pagarle el valor del boleto a Omar y cubrir todos sus gastos de traslado hacia Estados Unidos.

El Lincoln Financial Field de Filadelfia será la sede de seis juegos de la Copa del Mundo 2026 (philadelphiaeagles.com)

Su recorrido comenzó en Washington y continuó hacia Baltimore. En esta última ciudad, espera encontrarse con una numerosa comunidad de ecuatorianos que reside en Estados Unidos.

Para Josselyn, asistir a un Mundial representa pasar de ser una espectadora que veía los partidos por televisión a vivir la experiencia en el estadio. “No sé si vuelva a repetirse una oportunidad así”, expresó.

Qué se sabe del partido entre Ecuador y Costa de Marfil

Costa de Marfil vs. Ecuador se juega este 14 de junio en el Lincoln Financial Field a las 20 hs (hora del Este). El encuentro es el segundo del Grupo E y representa el debut mundialista para ambas selecciones en la edición 2026.

Costa de Marfil vs. Ecuador se juega este 14 de junio en el Lincoln Financial Field a las 20 hs (hora del Este) Patricio Teran - AP

La “Tricolor” llega a su quinta Copa del Mundo con la conducción del argentino Sebastián Beccacece. El plantel tiene al capitán Enner Valencia (Pachuca, México) como referente de ataque.

En el caso de Costa de Marfil, por su parte, supone el regreso al torneo de selecciones después de 12 años. Los “Elefantes” vuelven respaldados por el título en la Copa Africana de Naciones 2023, conquistado como sede del torneo.

Los registros de enfrentamientos directos entre Ecuador y Costa de Marfil muestran muy pocos antecedentes oficiales, con un historial corto y sin partidos en mundiales previos.