Cuándo debuta Ecuador en el Mundial 2026: calendario y posibles cruces

A falta de tres meses para el inicio del Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección de Ecuador ya conoce a sus rivales. Tras el sorteo del 5 de diciembre, se definió que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece integrará el Grupo E. De este modo, iniciará su recorrido en el torneo internacional con su debut frente a Costa de Marfil el domingo 14 de junio, y luego tendrá que medirse contra Alemania y Curazao.

La fecha en la que debuta Ecuador en el Mundial 2026 y el calendario completo

El seleccionado de Ecuador volverá a la Copa del Mundo tras su participación en Qatar 2022, en la que quedó afuera en fase de grupos.

Para esta edición, los fanáticos ecuatorianos tienen más esperanzas, luego de que el equipo finalizara en la segunda posición de las Eliminatorias, con rivales colosales como Argentina, Brasil y Uruguay.

En el Mundial de EE.UU., la selección de Ecuador enfrentará en fase de grupos a Alemania, Costa de Marfil y Curazao Selección Ecuatoriana de Fútbol - Selección Ecuatoriana de Fútbol

El sitio web oficial de la FIFA indica que Ecuador participará este año de su quinta Copa del Mundo, con los jóvenes Moisés Caicedo y Willian Pacho como líderes y principales figuras del equipo. El calendario oficial del organismo es el siguiente:

Domingo 14 de junio de 2026 a las 19 hs (hora del Este): Costa de Marfil vs. Ecuador (18 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Filadelfia.

a las 19 hs (hora del Este): Costa de Marfil vs. Ecuador (18 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Filadelfia. Sábado 20 de junio de 2026 a las 20 hs (hora del Este): Ecuador vs. Curazao (19 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Kansas City.

a las 20 hs (hora del Este): Ecuador vs. Curazao (19 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Kansas City. Jueves 25 de junio de 2026 a las 16 hs (hora del Este): Ecuador vs. Alemania (15 hs de Ecuador), por el Grupo E, en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

De este modo, la selección ecuatoriana debutará el 14 de junio frente a Costa de Marfil y terminará la fase de grupos el 25 del mismo mes, contra Alemania.

Mundial 2026: los rivales de Ecuador y posibles cruces

Los equipos que integran su grupo tienen trayectorias diferentes en el máximo torneo internacional de fútbol:

Alemania : la selección cuatro veces campeona del mundo llega a EE.UU. tras dos eliminaciones consecutivas en primera fase luego de ganar el título en Brasil 2014. Este año, participará de su 21er Mundial (no falta desde Brasil 1950).

: la selección cuatro veces campeona del mundo llega a EE.UU. tras dos eliminaciones consecutivas en primera fase luego de ganar el título en Brasil 2014. Este año, participará de su 21er Mundial (no falta desde Brasil 1950). Costa de Marfil : regresa al Mundial tras estar ausente en 2018 y 2022. Disputó tres ediciones y en todas se marchó en fase de grupos.

: regresa al Mundial tras estar ausente en 2018 y 2022. Disputó tres ediciones y en todas se marchó en fase de grupos. Curazao: es una de las selecciones debutantes, con una trayectoria escasa en la participación internacional. Será el país más pequeño en disputar una Copa del Mundo.

El seleccionado de Ecuador será dirigido por el argentino Sebastián Beccacece en el Mundial 2026 Jonathan Miranda - EFE

Al margen de los enfrentamientos establecidos, en caso de clasificar, la selección podría tener dos rumbos distintos.

Según una publicación en redes de la Concacaf, en caso de terminar en el primer puesto, se enfrentaría con el mejor tercero entre los grupos A, B, C, D y F. Estos integran a los siguientes equipos:

Grupo A : México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Playoff UEFA D.

: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Ganador Playoff UEFA D. Grupo B : Canadá, Ganador Playoff UEFA A, Catar, Suiza.

: Canadá, Ganador Playoff UEFA A, Catar, Suiza. Grupo C : Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.

: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia. Grupo D : Estados Unidos, Paraguay, Australia, Ganador Playoff UEFA C.

: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Ganador Playoff UEFA C. Grupo F: Países Bajos, Japón, Ganador Playoff UEFA B, Túnez.

Si se clasifica en el segundo puesto, Ecuador enfrentaría al segundo del Grupo I, compuesto por Francia, Senegal, el ganador del repechaje 2 y Noruega.

El formato del Mundial 2026 y los cambios más importantes

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.

Como el formato este año es diferente, incluye las siguientes características:

Las selecciones participantes están divididas en 12 grupos de cuatro .

. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

y los avanzarán a los dieciseisavos de final. Los conjuntos que lleguen a la final del 19 de julio habrán disputado ocho partidos, uno más que en Qatar 2022.

Además, las ciudades de Estados Unidos que albergarán partidos serán: