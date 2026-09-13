Tom Homan, sobre los arrestos del ICE en paradas escolares: “Si estás en el país ilegalmente, tienes un problema”

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que quienes permanecen sin autorización migratoria en Estados Unidos tienen “un problema” ante la posibilidad de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El funcionario expresó esa postura al ser consultado por el arresto de un padre frente a su hijo adolescente en una parada de autobús escolar de Connecticut.

Tom Homan y los arrestos del ICE en paradas de autobús escolar

Durante una rueda de prensa realizada el 8 de septiembre frente a la Casa Blanca, un periodista le preguntó a Homan si el ICE debía detener a padres delante de sus hijos en paradas de autobuses escolares.

Durante el intercambio, el funcionario defendió la aplicación de las normas migratorias y sentenció: “Si estás en el país ilegalmente, tienes un problema”.

La pregunta hacía referencia a un operativo realizado en Bridgeport, Connecticut. El funcionario aseguró que desconocía el episodio y respondió con otra consulta: “¿Están ilegalmente en el país?

El reportero explicó que el caso hacía referencia a un hombre que permaneció 20 años en Estados Unidos, pero que no había cometido otros delitos. Homan volvió a preguntar: “¿Puede ser expulsado? ¿Está aquí en violación de la ley?”.

Ante la insistencia del periodista, quien mencionó que el arresto había ocurrido frente al hijo de 16 años del inmigrante, el zar fronterizo cuestionó el mensaje que supondría impedir ese procedimiento.

A su vez, Homan sostuvo que tener un hijo ciudadano estadounidense no coloca automáticamente a una persona fuera del alcance de las autoridades migratorias.

“¿Tener un hijo ciudadano estadounidense significa que estás a salvo? La ley ya no significa nada”, planteó.

Luego insistió: “Entren ilegalmente al país; es un delito, no se preocupen. Tengan un hijo ciudadano estadounidense y quedarán fuera de consideración. ¿Ese es el mensaje que quieren enviarle al mundo?”.

Homan reconoció que una situación irregular no equivale necesariamente a una amenaza para la seguridad nacional ICE

El funcionario también vinculó esa postura con los riesgos que enfrentan las personas durante el viaje hacia Estados Unidos.

Según afirmó, bajo la administración de Joe Biden murieron 4000 extranjeros mientras realizaban ese trayecto.

El inmigrante mencionado durante la conferencia fue identificado como Javier Anibal Melgar, oriundo de El Salvador.

Según un comunicado del ICE enviado a Connecticut Post, ingresó irregularmente a EE.UU. el 9 de mayo de 2005. Un juez de inmigración ordenó su deportación el 6 de octubre de ese año. Sin embargo, Melgar permaneció en el país norteamericano durante más de dos décadas.

Qué dijo Tom Homan sobre deportar a inmigrantes sin antecedentes penales

El periodista volvió a plantear el caso del hombre que llevaba dos décadas en Estados Unidos, pero que no contaba con antecedentes delictivos.

En esta oportunidad, preguntó si alguien en esas condiciones podía ser considerado una amenaza significativa para la seguridad nacional.

Homan reconoció que, si no existían antecedentes criminales ni información de inteligencia en su contra, esa persona no representaba ese tipo de riesgo. Sin embargo, diferenció esa evaluación de su situación migratoria.

“¿Es una amenaza para la seguridad nacional? No. ¿Está ilegalmente en el país? Sí”, señaló.

En este sentido, el funcionario sostuvo que las leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el presidente permiten expulsar a quienes se encuentran en Estados Unidos sin autorización.

El referente aseguró que no se efectuaron capturas dentro de establecimientos educativos, templos ni centros de salud ICE

Arrestos del ICE en escuelas, iglesias y hospitales: qué dijo Tom Homan

Durante la misma conferencia, otro periodista preguntó si existían lugares donde los agentes no detendrían a padres o menores. Sobre esto, Homan aseguró: “No hemos arrestado a nadie en una escuela. Nadie fue arrestado en una iglesia. Nadie fue detenido en un hospital”.

No obstante, estableció una excepción para quienes representen riesgos graves. “Si eres una amenaza significativa para la seguridad pública o una amenaza para la seguridad nacional, no hay santuario”, afirmó.