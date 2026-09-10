Tom Homan, zar de la frontera: “Llevo más de 40 años en esto y el TPS nunca ha dejado de renovarse, una y otra vez”

El zar de la frontera Tom Homan cuestionó una práctica que, según afirmó, se mantuvo durante sus más de cuatro décadas de experiencia en asuntos migratorios: las renovaciones sucesivas del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Para el funcionario, el programa se prolongó tantas veces que, en los hechos, perdió su carácter transitorio.

Tom Homan cuestiona las renovaciones del TPS y su carácter temporal

La declaración ocurrió el domingo 30 de agosto durante una entrevista con Dana Bash en el programa State of the Union, de CNN. La conversación estaba centrada en la deportación de migrantes haitianos después de la finalización de su protección migratoria.

El representante federal admitió que desconocía las condiciones actuales de Haití, pero defendió las expulsiones como parte del cumplimiento de la ley Imagen generada con IA

Bash le consultó al representante federal por los vuelos hacia Haití y mencionó la situación de personas que habían residido legalmente en Estados Unidos bajo el TPS. El 25 de junio, la Corte Suprema permitió que la administración de Donald Trump avanzara con la terminación del amparo para unos 350 mil haitianos.

Homan respondió que este beneficio “se supone que es temporal” y señaló que, durante sus más de 40 años de experiencia, el mecanismo nunca pareció respetar ese carácter.

El zar de la frontera describió las prórrogas con la expresión “se extiende, se extiende y se extiende”. Además, sostuvo que esa práctica continuó incluso cuando cambiaron las condiciones en los países de origen.

Para justificar las expulsiones, sostuvo que los haitianos afectados tenían órdenes de deportación y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encargaba de ejecutarlas.

Tom Homan defiende las deportaciones de haitianos tras el fin del TPS

La conductora le preguntó por qué el gobierno enviaba personas a Haití cuando la propia administración estadounidense describía como grave la situación de esa zona. Homan respondió que los agentes federales trasladaban a los deportados a sus naciones de origen y recurrían a terceros territorios cuando estos no los aceptaban.

El funcionario explicó que no participaba en los detalles específicos de esos vuelos y remitió las consultas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Sobre los haitianos afectados, indicó que habían perdido el TPS y afirmó que “ya no tienen estatus” para permanecer en Estados Unidos.

Ante otra pregunta sobre las condiciones del país caribeño, Homan señaló que nunca había estado allí y que desconocía ese escenario. Luego defendió las expulsiones como parte del cumplimiento de las resoluciones judiciales y afirmó que las autoridades estaban “haciendo cumplir la ley”.

TPS de El Salvador: qué dijo Tom Homan sobre su posible continuidad

El martes 8 de septiembre, durante un intercambio con periodistas de Los Angeles Times frente a la Casa Blanca, Homan reiteró su argumento sobre la duración limitada del beneficio. Esta vez contestó una consulta vinculada con los salvadoreños, cuya designación tenía como fecha de vencimiento el 9 de septiembre.

Homan vinculó una eventual finalización del amparo con la situación de El Salvador, país que consideró más seguro bajo el gobierno de Nayib Bukele Imagen generada con IA

Al referirse al significado del programa, remarcó que en el propio nombre se hace referencia a su significado “temporal”. También relacionó una posible finalización con la situación de El Salvador, al que describió como un país “mucho más seguro” bajo el gobierno de Nayib Bukele.

El DHS confirmó el miércoles 9 de septiembre que los beneficiarios amparados por el régimen mantendrán por el momento el amparo mientras no haya un anuncio sobre el futuro del TPS.

En una declaración enviada a Newsweek, un portavoz precisó que la decisión se anunciará “en el momento apropiado” y que, hasta entonces, los titulares “conservan la protección”.