La ley SB 397 que busca proteger a inmigrantes y se aplicará contra el ICE en Connecticut

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, firmó este 4 de mayo la ley SB 397 con el objetivo de limitar ciertos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de otras fuerzas del orden que actúen en el estado. La medida entró en vigor con la firma del mandatario y surge en medio de críticas por operativos de agentes federales con el rostro cubierto en distintas ciudades de EE.UU.

Rendición de cuentas y derecho a demandar a agentes en Connecticut

La nueva norma fue denominada “Ley sobre Democracia y Rendición de Cuentas del Gobierno”. A través de su cuenta oficial en X, el gobernador Lamont se refirió a su aprobación.

"Connecticut no se quedará de brazos cruzados", dijo Ned Lamont X @GovNedLamont

“Connecticut no se quedará de brazos cruzados mientras agentes federales violen los derechos constitucionales de nuestros residentes”, sostuvo. Además, destacó que la ley garantiza el derecho a demandar a oficiales que infrinjan la normativa vigente.

De acuerdo con el texto oficial, la SB 397 permite iniciar acciones civiles en tribunales estatales contra agentes que, bajo autoridad oficial, vulneren derechos constitucionales.

Además, limita ciertas protecciones legales para oficiales involucrados en arrestos falsos o procesos maliciosos.

Los legisladores demócratas, encabezados por el senador Gary Winfield, señalaron que la iniciativa busca responder a lo que consideran prácticas intimidatorias por parte del ICE bajo la actual administración federal.

Zonas protegidas y límites a los operativos migratorios

La ley establece áreas de protección en sitios que se consideran sensibles. La SB 397 restringe las detenciones por motivos civiles migratorios en escuelas, hospitales, centros de culto y tribunales, salvo con orden judicial.

Según el gobierno local, la meta es impedir que el miedo a los operativos de migración perjudique el acceso a servicios como la educación y la salud.

perjudique el acceso a servicios como la educación y la salud. La legislación estipula que los oficiales de fuerzas del orden que operen en Connecticut deben tener un mínimo de 480 horas de formación.

De acuerdo con la Cámara de Representantes estatal, esta medida afecta directamente a los agentes del ICE, cuya capacitación suele ser de alrededor de 376 horas.

Si no logran el mínimo requerido por el gobierno, los agentes federales podrían quedar impedidos de realizar ciertas acciones de cumplimiento de la ley en jurisdicción estatal.

Límites al uso de mascarillas e identificación obligatoria de agentes

La norma también restringe el uso de mascarillas o capuchas que oculten el rostro de los oficiales durante operativos, salvo excepciones previstas. Asimismo, los agentes deben llevar siempre una identificación visible con su nombre.

Según la legislación, el propósito es simplificar el proceso de identificación de los responsables en caso de que se presenten denuncias por violaciones a los derechos constitucionales o abusos físicos.

La mediad prohíbe redadas en zonas sensibles y exige un mínimo de formación para los oficiales (AP foto/Ryan Murphy) Ryan Murphy - FR172324 AP

“Defenderemos a nuestros ciudadanos aquí en Connecticut”, reafirmó Lamont en su mensaje.

Con respaldo del Procurador General y del Inspector General estatal, el estado contará además con nuevas facultades para investigar incidentes relacionados con el uso de la fuerza letal y solicitar medidas judiciales de emergencia contra agencias federales que incumplan la legislación estatal.