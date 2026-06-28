TPS en EE.UU.: los 17 países bajo protección que quedarían más expuestos tras el fallo de la Corte Suprema hoy

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ratificar la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para terminar un Estatus de Protección Temporal (TPS) deja expuestos a los beneficiarios. Actualmente, 17 países cuentan con protecciones bajo esta designación, de los cuales 13 fueron impactados por medidas de la administración del presidente Donald Trump durante el último año.

Los 17 países bajo TPS que quedan más expuestos tras el fallo de la Corte Suprema

El jueves 25 de junio, el tribunal supremo emitió una decisión judicial que representa una victoria para la administración Trump, con la determinación de que los tribunales inferiores no tienen la potestad para revocar las designaciones del DHS, según consignó CNN. De este modo, los beneficiarios podrían quedar expuestos a la deportación.

El fallo se refiere específicamente a TPS de Haití y Siria, aunque los efectos potenciales afectarían a ciudadanos de otros países Fotomontaje editado con IA

Si bien el fallo se refiere específicamente a TPS de Haití y Siria, sus efectos potenciales podrían alcanzar a otras naciones. En este punto, los 17 países más afectados son los que cuentan con una designación actualmente, y conforman la siguiente lista:

Afganistán

Birmania/Myanmar

Camerún

El Salvador

Etiopía

Haití

Honduras

Líbano

Nepal

Nicaragua

Somalia

Sudán del Sur

Sudán

Siria

Ucrania

Venezuela

Yemen

Junto con los haitianos y sirios, desde que asumió el cargo, Trump revocó la designación para los migrantes protegidos oriundos de Afganistán, Camerún, Etiopía, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Venezuela y Yemen.

En el caso opuesto, a finales de mayo el gobierno federal anunció la extensión automática de la designación del TPS para el Líbano por seis meses, desde el 28 de mayo de 2026 hasta el 27 de noviembre de 2026.

Cómo se verán afectados los migrantes con TPS por el fallo de la Corte Suprema

La determinación del máximo tribunal tiene repercusiones para los migrantes, aunque por el momento no está claro cuándo se eliminarán por completo las protecciones para todos los titulares del programa.

No obstante, esto podría ocurrir en los próximos meses, debido a que es probable que las demandas contra la administración por la revocación del beneficio sean desestimadas tras la resolución.

Asimismo, los permisos de trabajo de cientos de miles de haitianos y miles de sirios están a punto de expirar tras el cambio de rumbo provocado por la resolución judicial, informó CNN.

La decisión de la Corte Suprema sobre el TPS afecta a miles de beneficiarios que ya no podrán residir ni trabajar legalmente en EE.UU. Fotomontaje con IA

A pesar de que no existe un cronograma nacional detallado, algunos líderes políticos, como el gobernador de Ohio, Mike DeWine, alertaron que, como resultado de la sentencia, los beneficiarios en su estado ahora se encuentran en una situación de ilegalidad y podrían ser deportados de inmediato.

“Esto también significa que, si bien estos haitianos trabajaban y contribuían a nuestra comunidad y economía ayer, hoy es ilegal emplearlos”, advirtió.

Desde su lugar, Katie Kersh, abogada principal de Advocates for Basic Legal Equality en Dayton, Ohio, señaló que “el sistema de inmigración es muy lento”. En esa línea, instó a los migrantes a que busquen rápidamente otras vías legales para permanecer en Estados Unidos y sentenció: “No esperen a ser arrestados por el ICE”.

Críticas a la decisión de la Corte Suprema que afecta a los beneficiarios del TPS

Luego de la publicación del fallo, las repercusiones llegaron rápidamente, con muchas críticas a la medida. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en el que se mostró “profundamente alarmada” por la determinación.

“La decisión de hoy no es simplemente un revés legal; es una pérdida catastrófica”, declaró el presidente de AILA, Jeff Joseph. Asimismo, Benjamin Johnson, director ejecutivo de la organización, pidió que se le entregue la green card a ciertos beneficiarios.

“Cuando una solución temporal no es realista, el Congreso debe intervenir y otorgar la residencia permanente a quienes han residido legalmente en EE.UU. durante años con el estatus de TPS”, sostuvo.

El American Immigration Council enfatizó el impacto que podría tener la medida en el sector de salud, ya que miles de enfermeros, auxiliares de atención domiciliaria y otros trabajadores sanitarios haitianos perderán sus empleos.

“A menos que el Congreso tome medidas para otorgar estatus legal permanente a los beneficiarios del TPS, cientos de miles de personas corren el riesgo de perder su autorización de trabajo y enfrentarse a la deportación”, indicó la organización.

Por su parte, el representante Mike Lawler, republicano de Nueva York, se pronunció en una publicación en X en contra de la decisión. “La situación sobre el terreno en Haití es un desastre humanitario y político, y sigue justificando una prórroga”, escribió.