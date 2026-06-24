TPS y DACA: el permiso que sirve para volar, pero no para salir de EE.UU. por el Mundial 2026

Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) pueden utilizar una licencia o identificación que cumpla con los requisitos de la REAL ID para volar dentro de Estados Unidos por el Mundial 2026. Sin embargo, este documento no les permitirá salir del país ni realizar viajes internacionales.

La REAL ID en EE.UU.: qué documentos acepta la TSA para vuelos internos

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) exige que todo pasajero aéreo mayor de 18 años presente una licencia o identificación estatal que cumpla con los requisitos de la REAL ID, según un comunicado oficial. Este documento, fácilmente distinguible por una estrella dorada situada en la esquina superior derecha, permite verificar la identidad del pasajero ante las autoridades federales.

Las identificaciones con REAL ID solo son válidas para volar dentro de EE.UU. Archivo

Este requisito entró en vigor el 7 de mayo de 2025. El uso de esta licencia facilita el acceso a los controles de seguridad en vuelos comerciales dentro del territorio nacional estadounidense.

Sin embargo, esta licencia tiene una utilidad limitada exclusivamente al ámbito nacional y vuelos internos. La REAL ID no tiene validez legal para cruzar fronteras internacionales, por lo que no permite salir del país norteamericano de forma legal durante la Copa del Mundo ni cruzar fronteras internacionales.

“Los permisos de conducir y los documentos de identidad emitidos por el estado que no cumplan con la normativa REAL ID ya no se aceptarán como formas válidas de identificación en los aeropuertos”, dice la agencia federal.

Qué permite la REAL ID y por qué no sirve para viajes internacionales

La ley prohíbe explícitamente a las agencias federales, entre ellas la TSA, aceptar licencias que no cumplan con los protocolos de precisión y fiabilidad de REAL ID. Esta medida busca dificultar que los pasajeros utilicen documentos fraudulentos para eludir la detección en aeropuertos y edificios federales estratégicos.

A nivel nacional, el cumplimiento de esta medida alcanza un 93% entre los viajeros, lo cual agiliza considerablemente los procesos operativos en los aeropuertos. Según la agencia federal, la implementación de la REAL ID mejora la precisión de los documentos de identidad al tiempo que fortalece la seguridad nacional ante posibles amenazas externas.

Tras la nueva regla del DMV de California para cumplir con la ley federal Real ID, se planea compartir información detallada de los titulares de licencias de conducir con una base de datos nacional Imagen creada con IA

Cómo pueden solicitar REAL ID los beneficiarios de DACA y TPS en cada estado

Los beneficiarios de DACA o TPS pueden solicitar una REAL ID siempre que cumplan con los requisitos específicos impuestos por el estado en el cual residen. Según el sitio Getachew & Ansari Immigration Attorneys, el gobierno federal autorizó a los estados a emitir estos documentos temporales a personas con estatus de protección vigente bajo estos programas específicos.

La duración del documento suele estar estrictamente vinculada a la fecha de expiración o renovación del estatus migratorio protegido del solicitante. Cada entidad federativa define sus propios procesos y documentación necesaria para emitir la credencial a personas que no poseen la ciudadanía estadounidense.

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California y Pensilvania, por ejemplo, permiten que personas no ciudadanas obtengan su REAL ID si demuestran su residencia legal y permanente en el territorio estatal. Otros estados podrían manejar procesos diferentes que exigen pasos adicionales según la legislación local vigente en cada jurisdicción.

Para iniciar el trámite, los interesados deben visitar el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de su estado y presentar pruebas de identidad. Se solicitará contar con comprobantes de residencia estatal, tarjetas de autorización de empleo vigentes y el número de Seguro Social para completar la solicitud.