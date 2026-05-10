El Uscis lo confirmó: el TPS no es un camino a la green card y estas son las alternativas para migrantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó en 2026 un aviso en sus redes sociales para recordar que el Estatus de Protección Temporal no otorga ningún camino directo hacia la residencia permanente. “El TPS se creó para ser una solución para circunstancias extraordinarias a corto plazo, no una laguna legal que dure décadas para obtener la residencia permanente”, escribió la agencia en su cuenta de X. El comunicado tiene especial relevancia en la comunidad latina.

Qué significa el TPS y qué no garantiza para migrantes

El aviso del Uscis recuerda que la acumulación de años en el país no representa una ventaja ni genera una vía para solicitar la residencia permanente u otra documentación.

El TPS no otorga por sí solo un camino directo hacia la residencia permanente Imagen ilustrativa generada con IA

Para muchos beneficiarios, esta aclaración derrumba una expectativa construida durante más de dos décadas: que el tiempo acumulado bajo el TPS podría, en algún momento, convertirse en un argumento a favor de la regularización. La ley migratoria estadounidense no contempla ese mecanismo de forma automática, y el Uscis lo ratificó sin ambigüedad.

El beneficio no otorga por sí solo un camino directo hacia la residencia permanente; eso solo es viable cuando se cumplen requisitos legales concretos, como tener un familiar ciudadano o residente permanente que presente una petición, o contar con un empleador que patrocine la solicitud.

Qué opciones tienen quienes llevan años con TPS

Entre las alternativas disponibles figuran el ajuste de estatus para optar a la residencia permanente mediante vínculos familiares o laborales autorizados , y la solicitud de visas de no inmigrante en las categorías temporales previstas por la normativa.

para optar a la residencia permanente mediante , y la solicitud de visas de no inmigrante en las categorías temporales previstas por la normativa. También es posible presentar una solicitud de asilo, incluso si ya pasó más de un año desde la llegada al país. El propio Uscis reconoce que haber gozado del TPS puede considerarse una “circunstancia extraordinaria” que detiene el plazo habitual para pedir asilo. No obstante, cada caso se analiza de manera individual , tomando en cuenta la situación personal, el historial migratorio y los riesgos en el país de origen.

, tomando en cuenta la situación personal, el historial migratorio y los riesgos en el país de origen. El Uscis recomienda consultar con abogados de inmigración o representantes acreditados para evaluar las opciones disponibles, ya que cada situación depende de factores como la fecha de ingreso a EE.UU., los antecedentes migratorios y los vínculos familiares. Una consulta legal puede determinar si existe elegibilidad para alguna de estas vías antes de que venza cualquier protección vigente.

El aviso del Uscis recuerda que la acumulación de años en el país no representa una ventaja ni genera una vía para solicitar la residencia permanente u otra documentación Imagen ilustrativa generada con IA

El caso de El Salvador y la fecha límite más cercana

Entre los países latinoamericanos, El Salvador concentra la mayor cantidad de beneficiarios del TPS con una designación plenamente activa. La última resolución, publicada en enero de 2025 en el Federal Register, garantiza que la designación de TPS para salvadoreños seguirá vigente hasta el 9 de septiembre de 2026.

Esa fecha marca el vencimiento más inmediato dentro del programa para la región. El gobierno deberá decidir antes de ese plazo si renueva o cancela la designación para los salvadoreños. La decisión tendrá consecuencias directas sobre una comunidad que, en muchos casos, lleva más de veinte años en Estados Unidos desde que el TPS fue otorgado originalmente tras los terremotos de 2001.

En el Congreso existe un proyecto de ley bajo el nombre de “Ley de Respeto a los Trabajadores Esenciales” que plantea crear un camino legal para que los beneficiarios del TPS puedan solicitar la residencia permanente directamente, sin depender de otras vías como el matrimonio o el patrocinio laboral.

Si se aprobara, eliminaría la necesidad de recurrir a esas rutas alternativas para tramitar la green card. Por ahora, el proyecto no cuenta con fecha de votación definida en el Senado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.