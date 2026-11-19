El gobierno de Donald Trump pidió el miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a bloquear la reactivación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. En su escrito calificó de “inexplicable” que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se negara a suspender el fallo que anuló el fin del programa. Horas después, ese tribunal, con sede en San Francisco, extendió su propia pausa administrativa hasta siete días después de dictar una decisión de fondo. En consecuencia, la protección de la designación de 2023 no regresará automáticamente el viernes 20, como se preveía. El pedido ante la Corte Suprema sigue pendiente.

Qué argumentó el gobierno de Trump ante la Corte Suprema para frenar el TPS para venezolanos

La solicitud de emergencia, registrada con el número 26A714, lleva la firma del procurador general D. John Sauer en nombre del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin. “La negativa del Noveno Circuito a conceder una suspensión es inexplicable”, sostiene el escrito presentado ante el máximo tribunal. El documento describe el pedido como la tercera vez que este mismo caso llega a la Corte Suprema.

La administración Trump solicitó a la Corte Suprema suspender la entrada en vigor del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos Imagen generada con IA

La crítica apunta a la orden del 30 de octubre. Según el gobierno, en ella el Noveno Circuito negó la suspensión en un solo párrafo sin fundamentos. Cuatro días después, el tribunal retiró esa decisión, concedió una pausa de 14 días y pidió a las partes argumentos adicionales, de acuerdo con la orden del 3 de noviembre.

El eje del reclamo es Mullin v. Doe, la sentencia de junio de 2026 sobre Haití y Siria. En ese fallo, la Corte Suprema concluyó que la ley del TPS impide a los jueces revisar reclamos no constitucionales contra la terminación de una designación. Con base en ese precedente, el máximo tribunal anuló el 5 de octubre el fallo del Noveno Circuito que había confirmado la decisión del juez federal Edward Chen.

Cuántos venezolanos detenidos podrían quedar en libertad si vuelve el TPS

Según el escrito, sin la pausa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tendría que restablecer la protección tras 19 meses sin vigencia. La ley prohíbe deportar a los beneficiarios o detenerlos por su estatus migratorio, y obliga a otorgarles permiso de trabajo. El gobierno estima este impacto inmediato:

Cerca de 1800 venezolanos bajo custodia migratoria tendrían que ser liberados .

tendrían que ser . Hasta 332 de esos detenidos tienen una orden final de deportación que no podría ejecutarse.

El gobierno de Donald Trump pidió el miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que vuelva a bloquear la reactivación del TPS Imagen generada con IA

Esas 1800 personas equivalen a alrededor del 0,5% de los 348.202 venezolanos que el DHS consideraba elegibles para la designación de 2023 cuando anunció su fin. La cifra figura en el aviso de terminación publicado en el Registro Federal en febrero de 2025. No existe un dato oficial actualizado de beneficiarios. AP señaló que no está claro cuántos antiguos titulares del TPS siguen en el país.

Emi MacLean, abogada de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del norte de California, representa a la organización demandante, National TPS Alliance. De acuerdo con AP, sostuvo que el gobierno no tiene fundamento para su pedido.

Qué venezolanos están incluidos en la disputa y qué sigue en los tribunales

El litigio se limita a la designación del 3 de octubre de 2023. También alcanza a quienes, aun registrados en 2021, se reinscribieron bajo la prórroga aprobada en enero de 2025. La designación de 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025 y los demandantes no impugnaron ese cierre, según el escrito.

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El documento del gobierno revela un giro poco difundido. Tras Doe, los demandantes reconocieron ante el Noveno Circuito que sus objeciones legales a la terminación ya no son viables. Ahora concentran el caso en la anulación de la prórroga de 18 meses que firmó el entonces secretario Alejandro Mayorkas. El gobierno replica que, aun si esa anulación fuera inválida, la terminación habría entrado en vigor como mínimo el 3 de octubre de 2026, al vencer la prórroga.

El panel integrado por Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony Johnstone recibió los argumentos complementarios hasta el 10 de noviembre y debe emitir su decisión de fondo, sin fecha fijada. Mientras tanto, la Corte Suprema puede resolver la solicitud de emergencia o esperar ese fallo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.