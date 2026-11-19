El 20 de noviembre vence la suspensión de 14 días emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en la orden que bloqueaba la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos. Jesús Reyes, abogado de inmigración, advierte que el litigio aún podría continuar y recomienda vías legales alternativas.

El litigio legal del TPS para venezolanos

El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Noveno Circuito que confirmaba que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) Noem no tenía autoridad para anular una extensión del TPS vigente.

Tras el fallo, el caso se remitió de regreso a la Corte de Apelaciones para que se evalúe. El 30 de octubre, el tribunal denegó la solicitud de la administración Trump de mantener congelada la medida cautelar emitida por el Distrito Norte de California, que dejaba sin efecto las órdenes que pretendían dar por finalizadas las designaciones de TPS para Venezuela.

El 3 de noviembre, el Noveno Circuito concedió una suspensión administrativa de 14 días desde el 6 de ese mismo mes Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

“Desde el punto de vista jurídico, la secretaria [en ese entonces, Kristi Noem] carecía de la facultad implícita para anular”, señala el juez federal del Distrito de California, Edward M. Chen, en el escrito legal.

El 3 de noviembre, el Noveno Circuito retiró su orden anterior y concedió una suspensión administrativa de 14 días desde el 6 de ese mismo mes. Esta culmina el 20 de noviembre.

Posibles escenarios legales después del 20 de noviembre

Tras cumplirse los 14 días, pueden ocurrir diferentes escenarios legales. De acuerdo con Héctor Benítez, fundador y presidente de Benme Legal, si el Noveno Circuito no concede una nueva extensión del bloqueo, entraría en vigor el fallo del Distrito Norte de California, lo que va a permitir el restablecimiento paulatino del TPS.

“La probabilidad de que el TPS vuelva para los venezolanos es muy alta”, dijo el defensor en diálogo con LA NACION.

Según el abogado de inmigración Héctor Benítez,si no se extiende la suspensión administrativa, el juez Edward Chen tiene que dictar una orden procesal para definir cómo se va a activar el TPS X (@RedWave_Press)

En ese escenario, el presidente de Benme Legal asevera que Chen es el encargado de dictar una orden procesal para definir cómo se va a activar el beneficio.

“Las condiciones las tiene que plantear Chen, dado que la primera decisión abordaba la terminación de un TPS que duraba hasta el 2 de octubre de 2026. Entonces, al haber pasado esa fecha, se produjo a nivel jurídico una extensión automática del beneficio por seis meses”, dijo.

Por su parte, el defensor Jesús Reyes advierte que el litigio aún podría mantenerse después del viernes. “El Noveno Circuito podría dejar vencer la suspensión temporal, extenderla o emitir una nueva decisión. Asimismo, existe la posibilidad de que el caso vuelva a llegar a la Corte Suprema”, dijo en diálogo con LA NACION.

El abogado Jesús Reyes advierte que el estatus del TPS venezolano podría no definirse después del 20 de noviembre Cortesía del abogado Jesús Reyes

“En cualquier caso, el 20 de noviembre no necesariamente se decidirá el futuro del TPS venezolano. Todavía queda camino por recorrer en los tribunales y habrá que estar pendientes de las próximas decisiones”, agregó.

Alternativas legales para los venezolanos con TPS

Según Reyes, los venezolanos beneficiados por el TPS no tienen que solicitar la salida voluntaria como primera opción. Entre las vías legales que pueden evaluar se encuentran el asilo y las peticiones familiares.

“Las opciones no aplican a todas las personas. Va a depender de cómo entraron al país, su historial migratorio, sus familiares y las circunstancias particulares de cada caso”, advirtió.

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En tanto, Benítez asegura que menos del 5% de las personas que ha defendido en su firma tendría una solución migratoria disponible conforme a la legislación vigente. Por ello, recomienda a la comunidad venezolana buscar una solución definitiva que permita alcanzar la residencia permanente.

“Yo estoy a favor del TPS porque trae protecciones excelentes. No obstante, no nos podemos conformar con vivir en base a un estatus de protección temporal”, señaló.