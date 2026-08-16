Las redadas de ICE golpean a la construcción en Texas: empresarios advierten por falta de trabajadores

En el estado de Texas, las redadas llevadas a cabo por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afectaron al sector de la construcción, con faltantes de trabajadores y retrasos en obras. En una reunión reciente, los líderes empresariales exigieron a los legisladores que detengan la deportación masiva de empleados.

Empresarios advierten por falta de trabajadores en la construcción ante las redadas de ICE en Texas

Las operaciones federales del ICE se intensificaron en Texas durante la administración Donald Trump, mientras el gobierno estatal de Greg Abbott mantuvo una política de amplia cooperación con la aplicación migratoria federal, lo que resultó en miles de arrestos migratorios. Un análisis de The Texas Tribune basado en datos de ICE contabilizó más de 9100 arrestos en el sur de Texas desde el inicio de la administración Trump.

El estado gobernado por Greg Abbott intensificó las redadas del ICE en el último año y medio en línea con las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump, lo que resultó en miles de deportaciones. Aunque el aumento de controles cumple con los objetivos del gobierno federal, la economía estatal comenzó a sentir el efecto adverso de los operativos con un impacto trascendental en el sector de la construcción.

Los líderes empresariales de Texas exigieron a los legisladores que detengan la deportación masiva de trabajadores Imagen ilustrativa generada con IA

En este escenario, líderes empresariales participaron recientemente de una reunión organizada por la Asociación de Constructores del Sur de Texas y la Coalición Estadounidense de Acción Empresarial por la Inmigración. Durante la jornada, se trataron posibles soluciones para los trabajadores inmigrantes.

Como conclusión, los empresarios dejaron un mensaje a los legisladores estatales: “Detengan la deportación masiva de trabajadores o arriésguense a perder las elecciones generales”. De esta manera, el grupo advirtió que los legisladores que no atiendan sus reclamos o no apoyen protecciones para esos trabajadores podrían enfrentar un castigo electoral en noviembre.

“Quiero enviar una clara advertencia a todos los líderes políticos: si no detienen las redadas en los lugares de trabajo, las deportaciones masivas, si no aprueban los permisos de trabajo para inmigrantes o ciudadanos respetuosos de la ley que residen a largo plazo, o para nuestros Dreamers, perderán”, expresó Massey Villarreal, director ejecutivo y presidente de Precision Task Group.

Cómo afectaron las redadas del ICE al sector de la construcción en Texas

En el Estado de la Estrella Solitaria, la mano de obra extranjera tiene una participación crucial en la industria, con un gran número de empleados que proceden de otros países.

En concreto, un análisis de FWD.us estima que 632 mil inmigrantes trabajan en el sector de la construcción de Texas, equivalentes a aproximadamente 40% de toda la fuerza laboral de la industria. De ellos, unos 125 mil son ciudadanos estadounidenses y cerca de 99.000 son residentes permanentes legales.

Las redadas del ICE en sitios de trabajo llevaron a muchos empleados de la construcción a ausentarse de las obras en Texas Foto ICE.gov

El informe también estima que los trabajadores inmigrantes de la construcción generan unos US$22.000 millones en ingresos anuales y pagan aproximadamente US$6000 millones en impuestos.

No obstante, ante la preocupación de las redadas en sitios de trabajo, una modalidad frecuente del ICE durante 2025, muchos empleados dejaron de presentarse a las obras.

En diciembre de 2025, un informe de The Texas Tribune indicó que la construcción se ralentizó a partir de las políticas de deportación masiva, lo que generó un efecto dominó en toda la economía. La South Texas Builders Association señaló que las detenciones estaban provocando:

Escasez de trabajadores

Ralentización de las obras

Retrasos en proyectos

Dificultades para completar viviendas

Efectos indirectos sobre otras empresas vinculadas al sector

Ahora, los líderes del sector tomaron la iniciativa y exigieron respuestas claras a los legisladores. “Creo que debería haber cambios. Dejen en paz a los trabajadores de la construcción. Los necesitamos”, sostuvo Andy Garza. Dejen en paz a los trabajadores de la construcción. Los necesitamos”, sostuvo Andy Garza, consultor de ventas de una empresa de hormigón con sede en Mission.

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La carrera para las elecciones de noviembre con las redadas del ICE en medio del debate

El 3 de noviembre, los ciudadanos de Texas votarán para elegir a sus representantes favoritos para distintos cargos, con disputas de gran peso para el puesto de gobernador, vicegobernador y fiscal general, entre otros.

A su vez, las tres contiendas congresionales en el sur de Texas se encuentran entre las más reñidas del estado. El miércoles, los representantes Henry Cuellar y Vicente González, demócratas de Laredo y McAllen respectivamente, dos de los congresistas en ejercicio, participaron de la reunión.

En el momento de dirigirse a los presentes, reiteraron su apoyo a limitar las operaciones del ICE a la deportación de delincuentes violentos y respaldaron permisos de trabajo para trabajadores inmigrantes.

Por su parte, la representante estadounidense Monica De La Cruz, republicana de Edinburg, no asistió a la reunión, pero previamente aseguró que estaría a favor de otorgar estatus legal a los trabajadores de la construcción.

“Como he dicho repetidamente, nuestras fuerzas de inmigración deberían centrarse en los delincuentes violentos”, escribió en sus redes sociales cuando los agentes detuvieron a la monja Leticia Ugboaja.

En noviembre, De La Cruz se enfrentará por un escaño en el Congreso contra la estrella de la música tejana Bobby Pulido. “Creo firmemente que queremos una reforma migratoria sensata que no perjudique a las empresas, que no separe a las familias ni haga que la gente viva con miedo. Estoy con todos ustedes, y todos tienen un amigo”, afirmó Pulido sobre el debate mediante un mensaje de video.