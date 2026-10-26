Retrocede el ICE: se cancela la apertura de un nuevo centro de detención en Oregon y el DHS llega a un acuerdo con Newport

La ciudad de Newport, Oregon, alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para evitar la construcción de un nuevo centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El ayuntamiento había presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en diciembre de 2025 y, tras el arreglo, la agencia de seguridad federal deberá notificar a la municipalidad si llegara a retomar el proyecto. Esta obligación estará vigente hasta el 1° de agosto de 2027.

Confirmado: el ICE cancela su proyecto de centro de detención en Oregon

Luego de casi diez meses de litigio sobre la posible instalación de un nuevo centro de detención, la alcaldesa de Newport, Jan Kaplan, confirmó el acuerdo alcanzado con la administración federal para evitar el avance del proyecto.

Bajo los términos del acuerdo, el ICE sostuvo que no tiene planes actuales de abrir ni operar un centro de detención en Newport, en Oregon Imagen ilustrativa generada con IA

“Este ha sido un proceso largo y complejo para nuestra comunidad, y nos hemos mantenido firmes en nuestro compromiso de proteger los intereses de Newport en cada etapa”, declaró Kaplan en un comunicado oficial.

“Nuestra responsabilidad es defender a nuestros residentes, proteger el futuro de nuestra comunidad y garantizar que las decisiones que afectan a Newport se tomen con la transparencia y la rendición de cuentas que nuestra comunidad merece”, añadió la alcaldesa.

Por su parte, el presidente del Concejo Municipal de Newport, Robert Emond, hizo hincapié en la importancia de los esfuerzos realizados por la ciudad a lo largo del litigio.

“Desde el principio, nuestra prioridad como Ayuntamiento fue proteger a Newport y garantizar que las acciones federales que afectan a nuestra comunidad respeten las leyes, los acuerdos y las salvaguardias vigentes”, declaró Emond. Luego, resaltó el apoyo de la ciudadanía durante este proceso.

“Nuestra comunidad se ha unido de forma extraordinaria a lo largo de este proceso. Agradecemos a todos los que han apoyado estos esfuerzos y han contribuido a que se escucharan las inquietudes de Newport”, completó el funcionario local.

El DHS se comprometió a notificar a la ciudad de Newport con 30 días de antelación si tiene planes de realizar una evaluación ambiental para instalar un centro de detención del ICE ICE

Qué establece el acuerdo entre Newport y el ICE sobre los centros de detención

El pacto alcanzado entre el municipio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) formaliza por escrito la postura actual de la administración federal respecto de la infraestructura de detención migratoria en la jurisdicción.

En primer lugar, el ICE declaró que actualmente no tiene planes vigentes para abrir nuevas instalaciones de detención temporal o prolongada ni ampliar las existentes en Oregon.

Como segundo pilar, el acuerdo judicial incluyó una disposición formal de notificación para resguardar a la municipalidad.

Si el DHS retoma sus planes para construir u operar un centro de detención en Newport, deberá notificar a la ciudad al menos 30 días antes de emitir una evaluación o declaración de impacto ambiental. Esta obligación estará vigente hasta el 1° de agosto de 2027.

El mensaje de Newport sobre el acuerdo con el ICE

El trasfondo del acuerdo entre el ICE y Newport

La controversia legal y política comenzó en octubre de 2025, cuando los funcionarios de Newport detectaron las gestiones del gobierno federal para ubicar una instalación de detención del ICE en las dependencias de la Estación de la Guardia Costera, situadas dentro del Aeropuerto Municipal de Newport.

La eventual llegada de la agencia migratoria generó alarma entre las autoridades locales, quienes advirtieron sobre los impactos que el proyecto acarrearía para la infraestructura de la ciudad, los recursos costeros y el tejido comunitario.

Ante la amenaza de la ejecución unilateral del proyecto, la municipalidad contrató a la firma jurídica Stoll Berne para trabajar de forma coordinada con la abogada municipal, Tiffany Johnson.

El 22 de diciembre de 2025, la administración de Newport formalizó una demanda ante un Tribunal de Distrito de Estados Unidos para desafiar las acciones federales e interponer recursos legales para impedir que el centro de detención fuera construido. Este recurso dio inicio a un complejo proceso judicial de casi 10 meses de duración que finalizó con el acuerdo.

Actualmente, Oregon no tiene centros de detención migratoria de larga duración operativos, pero sí cuenta con instalaciones del ICE donde se puede retener temporalmente a personas.

En Portland, la agencia federal opera una oficina en el barrio de South Waterfront desde 2011. Allí funciona un centro de procesamiento en el que los agentes pueden detener e interrogar a personas para determinar su situación migratoria. Sin embargo, la autorización municipal establece que las personas no pueden permanecer allí más de 12 horas ni pasar la noche.