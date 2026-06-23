Sin fallo oficial de la Corte Suprema: evalúan qué pasará con los migrantes detenidos por el ICE en EE.UU.

La Corte Suprema de Estados Unidos analizará en su próximo período judicial un caso que podría redefinir las condiciones bajo las cuales los migrantes detenidos por el ICE permanecen bajo custodia mientras avanzan sus procesos de deportación. Aunque todavía no existe un fallo definitivo, los jueces aceptaron revisar una disputa impulsada por el gobierno federal que busca establecer si existe un límite constitucional a las detenciones prolongadas y cuándo corresponde otorgar una audiencia para evaluar la liberación de una persona.

La Corte Suprema revisará detenciones prolongadas del ICE: qué está en juego

De acuerdo con SCOTUSblog, el máximo tribunal incorporó a su agenda el caso Genalo v. Black, una causa centrada en los derechos de los residentes permanentes legales que permanecen detenidos durante extensos períodos mientras el gobierno intenta expulsarlos del país norteamericano.

La discusión gira en torno a una cuestión que lleva años sin una respuesta definitiva: si una persona migrante puede permanecer detenida durante meses, e incluso años, sin acceder a una audiencia en la que un juez determine si debe seguir privada de su libertad.

La decisión de aceptar el caso no implica que la Corte Suprema ya haya tomado una postura. Por el contrario, abre un nuevo proceso judicial que será debatido y resuelto durante el próximo período del tribunal, que comenzará en otoño boreal y podría extenderse hasta junio de 2027.

El expediente involucra a dos residentes permanentes legales, Keisy G.M., originario de República Dominicana, y Carol Williams Black, quienes fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mientras enfrentaban procedimientos migratorios derivados de antecedentes penales.

Genalo v. Black: qué pide la administración Trump sobre las audiencias de fianza

Según informó Courthouse News, la administración de Donald Trump presentó una apelación para que el tribunal resolviera un vacío jurídico que permanece abierto desde 2018.

El gobierno sostuvo que la Corte Suprema dejó pendiente una cuestión constitucional en el caso Jennings v. Rodriguez, en el que los magistrados rechazaron que la legislación federal garantizara audiencias periódicas automáticas para migrantes detenidos, pero no determinaron si existe un momento en el que la duración del encarcelamiento pasa a ser irrazonable.

El máximo tribunal deberá resolver si una persona migrante puede permanecer privada de su libertad durante meses o años sin acceder a una audiencia individualizada que evalúe su situación Mark Schiefelbein - AP

En la presentación judicial, el gobierno argumentó: “La Corte debería aprovechar esta oportunidad para resolver la cuestión constitucional que reservó hace ocho períodos judiciales y que desde entonces ha generado divisiones entre distintos tribunales federales”.

La intención del Ejecutivo es obtener una respuesta clara sobre dos aspectos fundamentales:

Si existe un punto en el que la detención migratoria se vuelve “irrazonablemente prolongada”.

Si, llegado ese momento, el gobierno debe demostrar mediante “evidencia clara y convincente” por qué la persona debe seguir detenida.

El caso podría establecer un precedente nacional que afecte a miles de migrantes sometidos a procesos de deportación en todo Estados Unidos.

Caso Keisy G.M.: 21 meses bajo custodia del ICE sin audiencia de fianza

De acuerdo con SCOTUSblog, el caso de Keisy G.M. se remonta a octubre de 2020. El residente permanente fue arrestado por autoridades migratorias tras una condena por agresión y permaneció detenido durante 21 meses mientras el gobierno intentaba deportarlo.

Posteriormente, fue liberado luego por razones vinculadas a la emergencia sanitaria por Covid-19, aunque el litigio continuó. En 2024, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos determinó que cuando una detención se prolonga de manera irrazonable, las autoridades están obligadas a celebrar una audiencia para decidir si la persona representa un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad.

Además, ese tribunal estableció que el gobierno debe justificar la continuidad de la detención mediante pruebas sólidas y convincentes.

El caso de Carol Williams Black siguió una línea similar. En ambos casos, los detenidos solicitaron audiencias individualizadas para evaluar sus situaciones particulares y determinar si podían recuperar la libertad mientras continuaban sus procesos migratorios.

Ron DeSantis repudió la decisión de la Corte Suprema

Migrantes detenidos por el ICE: posibles cambios tras el fallo de la Corte Suprema

Por el momento, no habrá modificaciones inmediatas en las políticas de detención porque la Corte Suprema todavía no emitió una decisión. Sin embargo, el fallo futuro podría establecer reglas claras para todo el país norteamericano.

Si los jueces respaldan la postura de los tribunales inferiores, los migrantes que permanezcan detenidos durante períodos excesivamente largos podrían acceder obligatoriamente a audiencias de fianza, lo que obligaría al gobierno a demostrar por qué deben continuar bajo custodia.

Si, por el contrario, la Corte Suprema adopta la posición impulsada por la administración de Donald Trump, el gobierno federal podría obtener mayores facultades para mantener detenidos a determinados migrantes durante todo el proceso de deportación.