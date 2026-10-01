Un aliado de Trump que pide reducir las redadas del ICE: “Hay que admitir que se está haciendo algo mal”

El senador republicano Jim Justice, aliado de Donald Trump, a pesar de defender el refuerzo de la frontera y el trabajo de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), planteó que el gobierno debería revisar determinadas operaciones de control migratorio que, según señaló, afectan a comunidades rurales y especialmente a trabajadores vinculados con la industria ganadera.

Jim Justice pidió revisar el alcance de los operativos de ICE

En una entrevista, Jim Justice cuestionó la posibilidad de que algunas acciones de las autoridades migratorias terminen por alcanzar a personas que llevan muchos años de vida en las mismas comunidades.

El senador republicano Jim Justice advirtió sobre las consecuencias de detener a personas que llevan 15 años en las mismas comunidades

“Antes de que te des cuenta, hay personas que se dejan llevar por su trabajo y, de repente, terminas llevándote a personas que vivieron en tu esquina durante 15 años, y no sé si necesitamos estar haciendo esas cosas”, afirmó Justice durante la entrevista, según Politico.

El planteo del senador no implicó un rechazo general a la estrategia migratoria de Donald Trump. Por el contrario, Justice dejó en claro que considera necesario mantener las acciones dirigidas contra personas que representan una amenaza para las comunidades.

“Para mejorar, lo primero que hay que hacer es admitir que se está haciendo algo mal”, sostuvo. Justice agregó que, frente a la situación que se produce, sería necesario retroceder un paso, analizar lo ocurrido y determinar si existen aspectos de las operaciones que deberían modificarse.

La entrevista se produjo mientras aumentan las críticas de sectores vinculados con la ganadería por el impacto de las operaciones de inmigración. Según Politico, grupos de rancheros denunciaron que los operativos del ICE en Texas, Kansas y Oklahoma provocaron pérdidas millonarias para los productores y generaron dificultades en las cadenas de suministro.

Jim Justice aclaró su respaldo a Donald Trump

Después de su participación en la entrevista, Jim Justice publicó una declaración en X para precisar cuál es su posición. El senador afirmó que no existe ambigüedad respecto de su respaldo a la política migratoria de Donald Trump y rechazó la interpretación de sus palabras como una crítica general a la estrategia presidencial.

El senador republicano Jim Justice aclaró mediante una publicación en X que apoya plenamente la estrategia general de Donald Trump Jim Justice en X

“Quiero ser absolutamente claro: apoyo plenamente la estrategia migratoria del presidente Trump”, escribió Justice en X.

El senador también defendió los resultados que, según su valoración, consiguió la administración en materia de frontera e inmigración. En su declaración, atribuyó al gobierno anterior una entrada masiva de personas a EE.UU. y presentó las acciones emprendidas durante la presidencia de Trump como un esfuerzo para revertir esa situación.

Justice también reivindicó explícitamente la labor de los agentes del ICE. “Están haciendo un trabajo increíble para proteger a nuestras comunidades y deben continuar concentrándose en los delincuentes que están aquí ilegalmente y que ponen a los estadounidenses en peligro”, sostuvo en su publicación.

En ese mensaje, el senador enumeró los grupos que considera que deberían continuar siendo el foco de las autoridades: delincuentes violentos, traficantes de drogas, integrantes de pandillas y otras personas que representen una amenaza para las comunidades.

ICE, el foco sobre los delincuentes y el impacto en las comunidades

En su mensaje publicado en X, Justice sostuvo que Donald Trump convirtió la seguridad de la frontera y el restablecimiento del orden en prioridades de su gobierno. También aseguró que continuará el trabajo conjunto con la administración y con los organismos encargados de hacer cumplir la ley para mejorar la seguridad de West Virginia y del país norteamericano.

“Los habitantes de West Virgina esperan que hagamos cumplir la ley, protejamos a nuestras comunidades y mantengamos a los delincuentes peligrosos fuera de nuestras calles. Eso es exactamente lo que apoyo”, escribió Justice.