El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) extendió sin licitación el contrato que sostiene la verificación de identidad y el acceso a sus cuentas en línea, como myUscis y E-Verify+, porque el acuerdo vence el 15 de diciembre y su reemplazo no estará listo.

Qué sistemas de Uscis cubre la prórroga del contrato APIS

Según la justificación publicada el 10 de noviembre, Capital Technology Group (CTG) seguirá a cargo del 16 de diciembre de 2026 al 31 de octubre de 2027. La prórroga no cambia los requisitos para los solicitantes. Su objetivo es que no queden sin soporte las plataformas por las que llega casi la mitad de las solicitudes migratorias.

La plataforma myE-Verify se mantiene Imagen creada con IA

El acuerdo, llamado Accounts Public and IdProofing Services (APIS, por sus siglas en inglés), abarca la creación de cuentas, la autenticación y la verificación electrónica de identidad. Según la justificación, mantiene estas plataformas:

myUscis , desde donde se presentan formularios, se pagan tarifas y se siguen los casos.

, desde donde se y se siguen los casos. myE-Verify , que permite a los trabajadores revisar su elegibilidad laboral y bloquear el uso de su número de Seguro Social en E-Verify.

, que permite a los trabajadores y bloquear el uso de su número de Seguro Social en E-Verify. E-Verify+, donde los empleados nuevos completan su formulario I-9 .

. FIRST, el sistema para pedir expedientes mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés).

CTG opera APIS desde junio de 2023, bajo una orden de hasta US$64,4 millones, según los registros que recopila HigherGov. La extensión se centra en operación y mantenimiento e incluye terminar el modelo de seguridad de confianza cero exigido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El costo fue tachado en la versión pública.

Por qué Uscis no traspasa aún el servicio al programa biométrico IBIS

Parte de APIS pasará a Immigration Biometrics and Identity Services (IBIS, por sus siglas en inglés). Según Biometric Update, esa contratación creció hasta convertirse en una competencia de entre US$200 y US$250 millones. Reunirá funciones de tres programas, desde los registros biométricos y las citas hasta la autenticación de cuentas públicas.

El Uscis extendió sin licitación el contrato que sostiene la verificación de identidad y el acceso a sus cuentas en línea, como myUscis Imagen generada con IA

El pronóstico de compras reseñado por ese medio prevé publicar la convocatoria el 1° de diciembre y adjudicar en el tercer trimestre del año fiscal 2027, es decir, entre abril y junio. Con ese calendario, el período base de la prórroga deja entre cuatro y siete meses para el traspaso. La opción de seis meses adicionales cubre posibles demoras o protestas en la licitación.

Uscis sostuvo que CTG es la única fuente práctica por su conocimiento institucional. Biometric Update aclaró que la prórroga no indica por sí sola un retraso en IBIS y que los documentos no precisan qué sistemas pasarán al nuevo contratista.

Por qué las cuentas de Uscis ganan peso con la presentación electrónica obligatoria

Desde el 11 de agosto rige una regla interina del DHS que autoriza a Uscis a exigir la presentación en línea de cualquier formulario que haya estado disponible en ese formato durante al menos 180 días, con 60 días de aviso previo. Quienes queden alcanzados deberán usar una cuenta en línea, aunque la regla por sí sola no volvió obligatorio ningún formulario.

Los beneficios de E-Verify en Estados Unidos, según el Uscis

Según el texto del Registro Federal, en el año fiscal 2025 cerca del 44% de las solicitudes llegó por vía electrónica. Alrededor del 43% de los solicitantes individuales eligió presentar en línea cuando tenía esa opción, frente a menos del 6% de los abogados y representantes acreditados.

Quienes no puedan presentar en línea podrán pedir una exención con el formulario I-936, que cuesta US$25 y se concede de forma discrecional. El próximo hito es la convocatoria de IBIS, prevista para el 1° de diciembre, dos semanas antes de que venza el contrato actual.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.