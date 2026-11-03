Uscis publicó un nuevo aviso sobre el formulario I-936 con un requisito para quienes no puedan presentar trámites online

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó un aviso en el Registro Federal para avanzar con la implementación del formulario I-936, denominado Solicitud de Exención del Requisito de Presentación Electrónica. El documento permitirá que determinadas personas pidan autorización para entregar sus solicitudes migratorias en formato impreso, en lugar de las plataformas digitales.

El Uscis busca implementar un nuevo formulario migratorio

La iniciativa fue presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Uscis como parte de un procedimiento administrativo que requiere la revisión de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés).

Antes de obtener la aprobación definitiva, las autoridades habilitaron un nuevo plazo de 30 días para recibir observaciones de la población.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

De acuerdo con el aviso publicado en el Registro Federal, este mecanismo está pensado para solicitantes o beneficiarios que puedan acreditar que la obligación de utilizar internet para completar sus gestiones representa una dificultad excesiva.

Sin embargo, la posibilidad de acceder a esta excepción no será automática: el Uscis analizará las circunstancias y los documentos aportados en cada presentación.

Formulario I-936 del Uscis: qué condiciones se evaluarán para aceptar una solicitud

La nueva herramienta administrativa permitirá pedir una excepción de la modalidad electrónica cuando existan motivos que justifiquen recurrir al correo postal o a la presentación física de documentos.

Para tomar una decisión, la agencia tendrá en cuenta diferentes elementos relacionados con la situación de cada persona.

El formulario I-936 permite a los solicitantes pedir permiso para enviar trámites en papel si enfrentan dificultades extremas con el sistema digital Imagen ilustrativa generada con IA

Entre los aspectos previstos para la evaluación aparecen:

Lugar de residencia

Recursos económicos

Posibilidades de acceder a servicios tecnológicos públicos

Estos factores servirán para determinar si el interesado realmente enfrenta obstáculos que le impiden cumplir con el requisito de realizar el trámite de manera electrónica.

Quienes no dispongan de internet en sus hogares deberán explicar por qué tampoco pueden utilizar otras alternativas, como bibliotecas, espacios comunitarios o conexiones facilitadas por familiares y conocidos.

Quiénes podrán quedar exceptuados de presentar documentos en línea ante el Uscis

La propuesta también establece límites para quienes pretendan utilizar el formulario I-936. Según los criterios informados, desconocer el funcionamiento de la página web del Uscis o no tener una cuenta habilitada en el sistema electrónico no constituirán, en condiciones generales, razones válidas para obtener el permiso.

El Uscis utilizará la información recopilada en el I-936 para determinar, de manera discrecional, si un solicitante o beneficiario puede presentar una solicitud de trámite en formato físico Fotomontaje generado con IA

La agencia evaluará las pruebas que acompañen cada pedido y tendrá la facultad de resolver si corresponde autorizar la presentación en papel. Esto significa que dos personas con dificultades similares podrían recibir decisiones diferentes, según los elementos específicos que presenten para fundamentar sus situaciones.

El procedimiento está dirigido tanto a individuos como a hogares que necesiten gestionar beneficios migratorios. Su finalidad es contemplar circunstancias en las que el uso obligatorio de herramientas digitales pueda representar un impedimento que no pueda resolverse mediante los recursos disponibles.

El Uscis abrió un plazo de 30 días para recibir comentarios sobre el I-936

El aviso publicado el 30 de octubre estableció que los interesados podrán enviar opiniones y propuestas hasta el 30 de noviembre del año en curso.

Las presentaciones deberán realizarse a través del portal regulations.gov y utilizar el expediente identificado como Uscis-2026-0463.

Esta consulta forma parte de las etapas previstas por la Ley de Reducción de Papeleo de 1995. Anteriormente, el Uscis había difundido una regla final provisional que contempló un período de 60 días para recibir observaciones y, durante esa instancia, la agencia recibió cinco comentarios.

Ahora, la recopilación de información deberá superar la revisión de la OMB. La autorización definitiva de ese organismo será necesaria para que el Uscis pueda avanzar con la publicación de la versión oficial del formulario y comenzar a procesar las solicitudes.