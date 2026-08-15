Actualizaciones del Uscis: cuáles son los formularios con más de 180 días que podrían digitalizarse

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) avanza hacia un sistema en el que la presentación electrónica de solicitudes de beneficios migratorios tendrá un papel central. La nueva disposición establece las condiciones bajo las cuales la agencia podrá dejar de aceptar determinados formularios en papel.

Cuáles son los formularios del Uscis que podrían digitalizarse

El criterio definido por la normativa es que una solicitud pueda quedar sujeta al trámite exclusivamente digital cuando haya contado con una opción de presentación electrónica durante 180 días o más. Antes de aplicar el cambio, el Uscis deberá comunicarlo y otorgar un plazo para que los solicitantes se adapten.

Según la información oficial publicada en el Registro Federal, desde el 16 de diciembre de 2025 existen 22 formularios que ya cumplen con ese requisito y que, por lo tanto, podrían quedar alcanzados por la presentación electrónica obligatoria. Ya sea mediante carga de PDF o presentación guiada, estos son:

AR-11 : tarjeta de cambio de dirección de extranjero.

: tarjeta de cambio de dirección de extranjero. I-90 : solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente.

: solicitud para reemplazar la tarjeta de residente permanente. I-129 : petición para trabajador no inmigrante (incluye múltiples clasificaciones como H-1B, H-2A, L-1, O, P, R, entre otras).

: petición para trabajador no inmigrante (incluye múltiples clasificaciones como H-1B, H-2A, L-1, O, P, R, entre otras). I-129CW : petición para un trabajador transicional no inmigrante solo de la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI).

: petición para un trabajador transicional no inmigrante solo de la mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI). I-130 : petición de familiar extranjero.

: petición de familiar extranjero. I-131 : solicitud de documento de viaje.

: solicitud de documento de viaje. I-131F : solicitud de permiso de permanencia temporal en el país para ciertos no ciudadanos cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses.

: solicitud de permiso de permanencia temporal en el país para ciertos no ciudadanos cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses. I-134A : solicitud en línea para ser patrocinador y declaración de apoyo financiero.

: solicitud en línea para ser patrocinador y declaración de apoyo financiero. I-290B : aviso de apelación o moción.

: aviso de apelación o moción. I-526 e I-526E : petición de inmigrante por inversionista individual o de centro regional.

: petición de inmigrante por inversionista individual o de centro regional. I-539 : solicitud para extender/cambiar estatus de no inmigrante.

: solicitud para extender/cambiar estatus de no inmigrante. I-589 : solicitud de asilo y de suspensión de remoción.

: solicitud de asilo y de suspensión de remoción. I-765 : solicitud de autorización de empleo.

: solicitud de autorización de empleo. I-821 : solicitud de estatus de protección temporal (TPS).

: solicitud de estatus de protección temporal (TPS). I-821D : consideración de acción diferida para los llegados en la infancia (DACA).

: consideración de acción diferida para los llegados en la infancia (DACA). I-907 : solicitud de servicio de procesamiento prioritario.

: solicitud de servicio de procesamiento prioritario. N-336 : solicitud de audiencia sobre una decisión en procedimientos de naturalización.

: solicitud de audiencia sobre una decisión en procedimientos de naturalización. N-400 : solicitud de naturalización.

: solicitud de naturalización. N-565 : solicitud de reemplazo de documento de naturalización/ciudadanía.

: solicitud de reemplazo de documento de naturalización/ciudadanía. N-600 y N-600K: solicitud de certificado de ciudadanía y bajo la sección 322.

La posibilidad de convertir estos trámites en procesos exclusivamente electrónicos no significa que el cambio se produzca de manera automática. El Uscis tendrá que publicar previamente un aviso en su sitio web para cada formulario afectado y establecer un período de 60 días antes de que comience la obligación.

Durante ese plazo, los solicitantes podrán prepararse para utilizar el sistema digital. La medida forma parte de un proceso de modernización que busca disminuir el uso de documentos físicos, reducir gastos asociados con almacenamiento y administración de expedientes y facilitar el manejo de la información migratoria.

La medida busca modernizar el sistema mediante la transición del papel a formatos digitales para aumentar la eficiencia operativa Imagen generada con Inteligencia Artificial

El Uscis contempla excepciones para quienes no puedan usar medios digitales

La nueva normativa también incorpora un mecanismo destinado a personas que tengan dificultades extremas para realizar sus trámites electrónicamente. Entre las situaciones contempladas pueden encontrarse la falta de acceso a internet o determinadas limitaciones relacionadas con el manejo de herramientas digitales.

Para solicitar esta excepción se utilizará el formulario I-936, cuya tarifa prevista es de US$25. Si el pedido es concedido, el solicitante podrá continuar con el empleo de la modalidad física para el trámite correspondiente.

La disposición busca evitar que la transición tecnológica impida presentar una solicitud a quienes no puedan utilizar los sistemas electrónicos. De esta manera, la obligación digital tendrá una vía de excepción vinculada con circunstancias específicas del interesado.

Se establece que cualquier formulario disponible en línea por más de 180 días podrá ser requerido exclusivamente por vía electrónica Imagen ilustrativa generada con IA

Más de 80 formularios todavía no tienen presentación electrónica

El proceso de digitalización todavía no alcanza a todos los documentos del Uscis. De más de 100 formularios de beneficios migratorios, solo 22 contaban con una modalidad de presentación electrónica según la información utilizada para esta norma.

Esto implica que más de 80 formularios permanecen fuera del sistema de e-filing y continúan en la modalidad de documentos físicos. Las solicitudes correspondientes a estos procesos representan aproximadamente 1.2 millones de recibos anuales.

Entre los formularios que todavía no aparecen dentro del grupo digitalizado se encuentran, como ejemplos, el I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus, y el I-751, relacionado con la eliminación de las condiciones de residencia.

Qué ocurrirá con las tarifas y el descuento por presentar en línea

El Uscis mantiene además una reducción de US$50 para determinados formularios elegibles cuando son presentados electrónicamente. El beneficio está relacionado con los menores costos que implica para la agencia recibir y procesar solicitudes mediante sistemas digitales.

De acuerdo con las estimaciones proporcionadas, este descuento representa alrededor de US$140 millones anuales que dejan de ser cobrados a los solicitantes. Sin embargo, la existencia del incentivo no produjo por sí sola un aumento significativo en el uso de la presentación electrónica.

La nueva normativa, que se presentó como una Regla Final Provisional (IFR, por sus siglas en inglés), entró en vigor este 11 de agosto. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) invitó al público a enviar comentarios sobre la misma hasta el 13 de octubre.