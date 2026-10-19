Vence el TPS este 19 de octubre y crece la incertidumbre sobre su continuidad para miles de ucranianos en EE.UU.

El 19 de octubre marca el final del período vigente del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Ucrania en Estados Unidos. La fecha afecta a unos 101.200 beneficiarios, cuya situación dependerá ahora de las decisiones que adopte el Congreso o de las opciones migratorias a las que puedan acceder de manera individual.

TPS para ucranianos: qué propone el proyecto de ley S.5490

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), el programa permite que ciudadanos de determinados países permanezcan temporalmente en territorio estadounidense y, si reúnen los requisitos, obtengan autorización para trabajar. Sin embargo, su continuidad no está garantizada una vez que concluye el período de designación.

Para los ucranianos, el TPS finaliza este lunes 19 de octubre, lo que implica también la terminación de su autorización laboral y las protecciones frente a la deportación.

Mientras tanto, en el Congreso se debate ahora una propuesta legislativa que busca evitar la interrupción de esa cobertura.

En ese contexto, el 23 de septiembre, los senadores Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), Lisa Murkowski (republicana por Alaska), Chris Coons (demócrata por Delaware) y Bill Cassidy (republicano por Luisiana) presentaron una iniciativa bipartidista identificada como S.5490.

El proyecto plantea establecer un nuevo período de protección para los ciudadanos ucranianos desde el 20 de octubre hasta el 1° de julio de 2029.

La propuesta también contempla que la nueva cobertura tenga efecto retroactivo si la aprobación legislativa ocurre después de la fecha prevista para el inicio del período.

De esta manera, se busca evitar que los beneficiarios queden temporalmente sin protección migratoria o autorización laboral durante el proceso en el Congreso.

Otro punto del proyecto establece que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) tendría un máximo de 90 días para resolver las solicitudes de TPS y de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Además, se prevén autorizaciones excepcionales para viajar fuera de EE.UU. ante emergencias justificadas, sin perder automáticamente el beneficio.

Nuevo TPS para ucranianos: cuáles serían los requisitos para la designación

La iniciativa establece condiciones para quienes soliciten acogerse a la eventual extensión. Entre ellas figuran mantener la residencia continua en EE.UU. desde la promulgación de la ley, acreditar presencia física continua en ese país y cumplir con los requisitos de admisibilidad migratoria.

Los solicitantes también deberían superar las verificaciones de antecedentes penales y de seguridad. Determinados antecedentes podrían impedir el acceso al beneficio, por lo que la aprobación del proyecto no supondría una extensión automática para todas las personas de nacionalidad ucraniana.

El Senado de Estados Unidos introdujo la legislación S. 5490 para extender la protección temporal a los ciudadanos ucranianos una vez que expire su designación actual Fotomontaje realizado con IA

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la protección se concedió a Ucrania en abril de 2022, después del comienzo de la guerra con Rusia. Su argumento es que el regreso de los beneficiarios en el contexto de la guerra podría exponerlos a condiciones que justifican mantener la cobertura temporal.

El proyecto de ley bipartidista S.5490 se encuentra actualmente en su fase inicial de presentación. La iniciativa fue leída dos veces y derivada formalmente al Comité de la Judicatura del Senado.

Desde entonces, la propuesta no ha registrado ningún avance legislativo ni trámite adicional, lo que mantiene la incertidumbre de miles de beneficiarios.

Qué alternativas migratorias existen si vence el TPS

Una de las opciones que pueden evaluar los beneficiarios es solicitar asilo, siempre que cumplan las condiciones legales correspondientes.

La normativa contempla que haber mantenido el TPS pueda considerarse una circunstancia extraordinaria para el plazo de presentación de la solicitud durante el primer año desde la llegada al país norteamericano.

La propuesta que establece un nuevo periodo de amparo migratorio aun no logró avanzar en el Congreso Julia Demaree Nikhinson - AP

Esta disposición no significa que todos los beneficiarios obtengan automáticamente una prórroga para pedir asilo. Es necesario revisar cada situación, en particular si el plazo de un año ya había vencido antes de que la persona recibiera la protección temporal.

Otra posibilidad consiste en analizar la elegibilidad para solicitar la green card. El acceso depende de que cada interesado reúna los requisitos de alguna de las categorías migratorias previstas por la legislación estadounidense.

Ante el vencimiento previsto, es importante consultar las comunicaciones del Uscis y verificar la situación particular de cada expediente.

Los trámites deben gestionarse directamente con las autoridades o mediante abogados habilitados o representantes acreditados.