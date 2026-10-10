TPS y el proyecto bipartidista del Senado que busca mantener la protección después del 19 de octubre

El proyecto bipartidista S.5490 propone mantener el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos ucranianos desde el 20 de octubre de 2026 hasta el 1° de julio de 2029. La iniciativa también establece requisitos de elegibilidad, un plazo de 90 días para resolver solicitudes y medidas para evitar interrupciones en la protección migratoria.

Qué propone el proyecto S.5490 para los beneficiarios del TPS

La propuesta fue presentada el 23 de septiembre por los senadores Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), Lisa Murkowski (republicana por Alaska), Chris Coons (demócrata por Delaware) y Bill Cassidy (republicano por Luisiana). El texto plantea establecer una nueva designación desde el 20 de octubre del año en curso hasta el 1° de julio de 2029.

Esta propuesta establece un nuevo periodo de amparo migratorio que iniciaría el 20 de octubre de 2026 y concluiría el 1 de julio de 2029 Imagen ilustrativa generada con IA

La S.5490 exige que los solicitantes hayan residido de manera continua en EE.UU. desde la promulgación de la ley y que también hayan mantenido presencia física continua en el territorio. Además, deberán cumplir con las condiciones de admisibilidad migratoria y superar las verificaciones de antecedentes correspondientes.

Entre las causales que podrían impedir el acceso se encuentran aquellas que también generan inelegibilidad para el TPS, como determinados antecedentes penales o cuestiones relacionadas con seguridad.

Los interesados deberán completar el proceso de registro al seguir las instrucciones establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La iniciativa incluye una disposición retroactiva: si el Congreso aprobara la medida después del 20 de octubre, sus efectos comenzarían a partir de esa fecha. De esta manera, el proyecto busca impedir que los beneficiarios queden sin protección durante el período comprendido entre el vencimiento de la designación vigente y la eventual entrada en vigor de la nueva medida.

“Los ucranianos que buscan refugio aquí huyen de horrores inimaginables en su país. Obligarlos a regresar a condiciones tan crueles sería la máxima inhumanidad”, cuestionó Blumenthal en un comunicado.

“Agradezco a los senadores Murkowski, Coons y Cassidy que se hayan unido a mí para presentar una ley que protegerá a los ucranianos que buscan asilo de ser enviados de vuelta a una brutalidad y un derramamiento de sangre”, sumó.

La fecha de vencimiento del EAD bajo la protección del TPS para Ucrania se fijó hasta el 19 de octubre Fotomontaje realizado con IA

Permisos de trabajo por TPS: el plazo de 90 días que S.5490 impondría al DHS

Otro de los puntos centrales está relacionado con los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

La autorización de empleo asociada al TPS de Ucrania puede mantenerse hasta el 19 de octubre de 2026 para los beneficiarios elegibles, aunque la fecha impresa en determinados EAD puede ser anterior, de acuerdo con la información oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El proyecto S. 5490 establece que el DHS debería resolver las solicitudes de TPS y de autorización de empleo dentro de un período máximo de 90 días desde su recepción. La medida busca reducir el tiempo de espera para quienes necesitan acreditar su derecho a trabajar legalmente en EE.UU.

La extensión propuesta hasta julio de 2029 permitiría que los beneficiarios mantengan la protección y puedan renovar sus autorizaciones laborales durante ese período. La aplicación retroactiva prevista también pretende evitar interrupciones en el estatus migratorio y en la autorización para trabajar si la aprobación legislativa se produce después del 20 de octubre.

Qué ocurre con los viajes y cuál es el argumento de los senadores

El proyecto contempla además la posibilidad de obtener autorización previa para viajar fuera de EE.UU. en situaciones de emergencia o ante circunstancias extremas debidamente justificadas. La salida del país norteamericano bajo esas condiciones no implicaría automáticamente la pérdida de la protección contemplada por la propuesta.

Los cuatro senadores que impulsaron la iniciativa sostuvieron que la situación en Ucrania impide un regreso seguro para quienes permanecen bajo el programa. Blumenthal, Murkowski, Coons y Cassidy señalaron que el conflicto y los ataques contra población e infraestructura mantienen las condiciones que dieron origen a la protección migratoria.

“El pueblo ucraniano está en la primera línea de la libertad, luchando por su democracia y su futuro. Debemos apoyarlos en todo lo que podamos, incluso extendiendo la protección a quienes buscaron refugio en EE.UU. huyendo de la guerra de agresión ilegal e injustificada de Putin”, dijo Coons.

“Es inconcebible que los enviemos de vuelta a los horrores que podrían enfrentar en su país, especialmente con el invierno a la vuelta de la esquina”, agregó.

El TPS fue otorgado a ciudadanos ucranianos en abril de 2022, después del ataque militar ruso a gran escala iniciado en febrero de ese año. Se trata de un mecanismo migratorio temporal destinado a personas que no pueden regresar de manera segura a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.