TPS para venezolanos: los tres escenarios para inmigrantes que quedan en un limbo tras el fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de EE.UU. ordenó una nueva revisión del conflicto judicial en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos. A más de diez días de la suspensión del beneficio por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), el abogado de inmigración Jesús Reyes analiza el panorama actual de los afectados.

Cuáles son los escenarios de los venezolanos perjudicados por la suspensión del TPS

Reyes aclara que el máximo tribunal anuló la sentencia del Noveno Circuito que favorecía a los beneficiarios del TPS, y devolvió el caso para una nueva revisión.

El abogado de inmigración, Jesús Reyes, asegura que la decisión de la Corte Suprema sobre el expendiente 26-48 afecta a los beneficiados del TPS Mariam Zuhaib - AP

Esta medida no implica una nueva cancelación del beneficio por parte del Uscis, pero sí deja sin efecto un fallo judicial que respaldaba a los beneficiarios, según el letrado.

La decisión revocada establecía que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.

Abogada de la Alianza Nacional TPS explica la decisión de la Corte Suprema sobre el TPS para Venezuela

En ese contexto, el especialista analizó los siguientes escenarios y situaciones específicas:

1. Venezolanos con solicitudes de asilo pendientes

Según Reyes, la cancelación del TPS no implica la pérdida de la solicitud de asilo, que puede continuar su curso y abrir la posibilidad de acceder a otras alternativas migratorias.

“En función de cada caso, los solicitantes podrían mantener o solicitar un permiso de trabajo basado en su asilo pendiente”, explicó en diálogo con LA NACION.

Jesus Reyes asegura que la cancelación del TPS no provoca la pérdida de la solicitud de asilo Imagen generada con IA

No obstante, el abogado advierte que contar con dicho trámite no equivale a tener un estatus migratorio legal ni garantiza protección absoluta frente a una posible deportación.

2. Venezolanos con doble nacionalidad

El contar con una segunda nacionalidad (incluso europea) no asegura ningún beneficio migratorio en Estados Unidos ni evita la pérdida de la protección del TPS si no existe otra base legal.

Contar con doble nacionalidad (entre ellas la europea) no asegura un beneficio migratorio en Estados Unidos Magnific

De acuerdo con Reyes, en caso de solicitar asilo, este grupo enfrenta mayores dificultades, ya que deben demostrar temor de persecución en ambos países de nacionalidad y la imposibilidad de recibir protección en ninguno de ellos.

3. Venezolanos cuyo único estatus era el TPS

Este grupo es uno de los más vulnerables tras la decisión de la Corte Suprema y la suspensión del TPS vigente desde el 2 de octubre.

El abogado asegura que, de no contar con otro estatus legal, quedan expuestos a procedimientos de deportación y pierden la autorización de empleo vinculada a este beneficio.

Cuáles son las alternativas migratorias para los venezolanos afectados por la suspensión del TPS

Reyes señala que las vías migratorias dependen de las circunstancias particulares de cada migrante. Entre las opciones que podrían evaluarse se encuentran el asilo, peticiones familiares, visas de empleo u otros beneficios humanitarios.

Según el abogado de inmigración, Jesús Reyes, el TPS para venezolanos finaliza el próximo 2 de octubre a menos que ocurra una nueva extensión Imagen generada con IA

“Las opciones no aplican a todas las personas. Va a depender de cómo entraron al país, su historial migratorio, sus familiares y las circunstancias particulares de cada caso”, dijo.

De igual modo, el abogado asegura que haber contado con el TPS “no garantiza poder cambiar o ajustar su estatus migratorio”.

Qué se sabe de la salida voluntaria como alternativa para los inmigrantes

En cuanto a la posibilidad de una salida voluntaria, Reyes señala que no es una medida que deba solicitarse de inmediato. Según explica, se trata de una alternativa para quienes califican y desean salir de EE.UU. sin recibir una orden formal de deportación.

Jesús Reyes asegura que la salida voluntaria no elimina la presencia ilegal acumulada en EE.UU. Lindsey Wasson - AP

“Puede solicitarse ante las autoridades migratorias o un juez de inmigración, dependiendo de la etapa del caso. Se debe obtener la autorización correspondiente y salir dentro del plazo establecido, que puede ser de hasta 120 días o 60 días, según el procedimiento”, asegura.

El defensor destaca que la salida voluntaria no elimina la presencia ilegal acumulada, la cual puede activar castigos de reingreso de tres o diez años según el tiempo transcurrido. Por tanto, recomienda realizar una evaluación legal individualizada antes de presentar cualquier nueva solicitud o decidir salir de Estados Unidos.