Vuelos de deportación del ICE y el aeropuerto clave que está a una hora de un centro de detención

El Aeropuerto Regional de Akron-Canton en Ohio registró 167 aterrizajes vinculados con el transporte de inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde abril. La terminal de Ohio se ubica a una hora del Northeast Ohio Correctional Center, más conocida como CoreCivic.

El tráfico aéreo por vuelos de deportación en Ohio y la deuda pendiente de las aerolíneas

La elección del Aeropuerto Regional de Akron-Canton no es aleatoria, ya que el traslado de extranjeros hasta el centro de detención toma una hora y se trata de una medida implementada por las obras de reacondicionamiento del Aeropuerto Regional de Youngstown-Warren, que está a 15 minutos del lugar de reclusión.

El Aeropuerto Regional de Akron-Canton en Ohio se ubica a una hora del Northeast Ohio Correctional Center Google Maps

El aterrizaje de extranjeros en Akron-Canton tiene además otros actores en juego: las empresas privadas encargadas de los trasladados, como es el caso de Avflight.

Las estadísticas de tráfico aéreo, verificadas a través de la plataforma FlightAware, revelaron que las instalaciones de Avflight contabilizaron 167 aterrizajes de aviones chárter contratados por el ICE hasta el 17 de septiembre. La actividad aérea en este sector del aeropuerto comenzó a fines de abril tras el cierre parcial por obras del cercano Aeropuerto Regional de Youngstown-Warren.

Las empresas Eastern Airlines, Global X y Air Wisconsin acumularon una deuda de US$46.513 por tasas de aterrizaje impagas Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.

Según Ohio Capital Journal, las facturas emitidas por la autoridad aeroportuaria mostraron que las compañías aviadoras Eastern Airlines, Global X y Air Wisconsin acumularon una deuda de 46.513 dólares por tasas de aterrizaje impagas en la terminal. De ese monto total acumulado, US$33.927 corresponden a los recargos por mora registrados durante mayo, junio y julio de 2026.

Las aeronaves comerciales utilizadas para estas operaciones fueron modelos Boeing 737 de Eastern Air Express, junto con aviones Airbus A320 y A319 de Global X con capacidad para transportar entre 125 y 180 pasajeros. La vicepresidenta de la terminal, Lisa Dalpiaz, confirmó que las aerolíneas no entablaron comunicación con la administración local para regularizar estos saldos pendientes.

La logística de traslado de detenidos y las rutas de los vuelos de deportación

Las operaciones aéreas tuvieron un patrón nocturno recurrente con arribos procedentes del centro de detención del ICE en Alexandria, Louisiana, o de la ciudad de Tapachula en México. Aviones procedentes de estos puntos realizaron escalas breves en la pista de West Airport Drive antes de emprender el retorno hacia sus bases de origen.

Gran parte de los vuelos de deportados del ICE se realizaron con modelos Boeing 737 de Eastern Air Express ICE

Además, de acuerdo con Ohio Capital Journal, la logística terrestre movilizó autobuses penitenciarios del Centro Correccional del Noroeste de Ohio y de la cárcel del condado de Butler hacia el área de carga. Asimismo, furgonetas blindadas de la firma privada CoreCivic y vehículos del condado de Mahoning trasladaron a los ciudadanos extranjeros bajo custodia hasta las escalinatas del avión.

El personal de seguridad aplicó protocolos como la revisión individual de esposas y grilletes de cada persona antes del ascenso a la cabina. Por su parte, el sheriff del condado de Butler confirmó la colaboración directa de su departamento con el ICE para albergar temporalmente a inmigrantes haitianos capturados en Springfield.

La reapertura de Youngstown y el balance de arrestos a nivel nacional

La dirección del Aeropuerto Regional de Youngstown-Warren de Ohio anunció la reapertura oficial de su pista principal tras finalizar las obras de reconstrucción la última semana de agosto. Las instalaciones de Youngstown cuentan con la ventaja de ubicarse a 15 minutos de la prisión privada de CoreCivic, a diferencia de la ubicación más distante de Akron-Canton.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

A pesar de la conclusión de los trabajos, las autoridades de inmigración no confirmaron si retornarán sus vuelos a esa infraestructura en el corto plazo. En forma paralela, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, informó sobre el arresto de 50.925 personas en todo el territorio estadounidense durante el mes de agosto. Asimismo, operativos recientes en Ohio dejaron 380 detenidos en Springfield y 51 en el condado de Lorain.