Avanza el ICE en aeropuertos: el aviso del DHS para migrantes con permiso de trabajo o un trámite pendiente

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amplió sus operativos en aeropuertos de Estados Unidos y el acceso a información recopilada durante los controles de seguridad. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que esta herramienta permite identificar a personas que permanecen en ese país después del vencimiento de su autorización migratoria.

DHS: qué implica tener un permiso de trabajo o trámite migratorio pendiente

Tras conocerse la detención de Ho Yin Mo, representante de campo de la asambleísta de California Catherine Stefani, el DHS sostuvo que la administración Trump revirtió la política previa que permitía, según la agencia, que personas sin estatus legal realizaran vuelos domésticos, incluso si tienen trámites pendientes.

Diversos informes detallan un incremento en las detenciones de inmigrantes dentro de los aeropuertos de Estados Unidos Imagen ilustrativa generada con IA

“La autorización de trabajo o una solicitud pendiente no confieren estatus legal en EE.UU.”, dijo la agencia a Newsweek.

Ho Yin Mo, originario de Hong Kong, fue detenido el 17 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. Según el DHS, había ingresado legalmente al país norteamericano en 2020, pero su autorización temporal venció el 15 de mayo de ese año.

“Bajo la presidencia de Trump, no se tolerará más esta práctica”, señaló la agencia. “Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, agregó.

Quién es Ho Yin Mo, el asistente detenido por el ICE en un aeropuerto de Las Vegas

Mo se incorporó en enero de 2025 al equipo de Catherine Stefani como asistente legislativo y representante de campo. Según lo retomado por Newsweek, se graduó de la Universidad de California en Berkeley en 2020 y anteriormente trabajó como periodista y presentador en KTSF, una cadena de televisión en idioma chino del Área de la Bahía.

Antes de incorporarse a la Asamblea estatal, participó en campañas políticas locales, incluida la campaña de reelección de la exalcaldesa de San Francisco London Breed en 2024. Su experiencia periodística también lo vinculó con residentes chino-estadounidenses de la ciudad.

Tras su detención, Stefani afirmó que Mo trabaja con los vecinos que necesitan asistencia para acceder a cobertura médica, cuidado infantil y ayuda alimentaria. Además, la asambleísta sostuvo que es un empleado legal de la Legislatura de California.

“Actualmente se encuentra recluido en un centro de detención de inmigrantes en Nevada”, informó Stefani en un comunicado. “Mi mensaje de hoy es sencillo: solicito respetuosamente su liberación lo antes posible. Toda nuestra comunidad espera con ansias el regreso de Ho Yin a su hogar y a su trabajo, donde es querido y admirado”, señaló.

La Junta de Supervisores de San Francisco envió el 21 de septiembre una carta a un juez de inmigración para respaldar su liberación. Los miembros destacaron, además, su función como intermediario entre la comunidad chino-estadounidense y las instituciones públicas.

Un portavoz del DHS dijo que "la autorización de empleo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en Estados Unidos" Photo by Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ho Yin Mo: qué se sabe de su proceso de deportación tras la detención del ICE

El DHS sostuvo que Mo permaneció en EE.UU. después del vencimiento de su autorización temporal y que actualmente enfrenta un procedimiento de deportación hacia Hong Kong.

La defensa de Mo comenzó a organizar acciones legales. Sus allegados y miembros de la comunidad política de San Francisco buscan evitar su deportación y conseguir su liberación.

“Sabemos que Ho Yin es responsable, respetuoso y comprometido con su comunidad. No tenemos motivos para creer que represente un peligro para nadie”, dijo la Junta de Supervisores de San Francisco en la carta.

“Solicitamos respetuosamente al Tribunal que tenga en cuenta sus fuertes vínculos con San Francisco, su servicio público, su empleo y sus contribuciones a nuestra ciudad al considerar su solicitud de liberación”, reclamaron.

Este caso se produce mientras la policía migratoria incrementa los controles en terminales aéreas y amplía el uso de información de pasajeros para identificar posibles irregularidades. Según datos oficiales, el DHS registró 50.925 arrestos a nivel nacional durante agosto, cifra que, según el DHS, marcó un nuevo récord mensual de arrestos del ICE.