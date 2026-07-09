Revelan que el avión que traslada a la selección de Francia realizó al menos 44 vuelos de deportación del ICE

La selección francesa de fútbol habría utilizado aviones de la compañía chárter Global Crossing Airlines (GlobalX) para sus desplazamientos durante el Mundial 2026. Esta misma empresa está vinculada a las operaciones de deportación de inmigrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Qué relación tienen los aviones utilizados por la delegación francesa con las deportaciones del ICE

Investigaciones de The Guardian basadas en datos de seguimiento aéreo confirman que la aeronave utilizada por el equipo galo tras su partido contra Paraguay realizó 44 vuelos de deportación en lo que va del año. Esta unidad operó el traslado de inmigrantes detenidos entre Arizona y Louisiana apenas días antes de transportar a los futbolistas.

GlobalX se encarga de transportar inmigrantes deportados de EE.UU. a su país de origen Globalx.com

Expertos señalan que estas operaciones han trasladado a miles de detenidos a lugares remotos. Entre otros destinos, la empresa llevó a detenidos al Cecot, una prisión de máxima seguridad en El Salvador.

“Es común que ciertas aerolíneas alternen entre operar vuelos del ICE y otros vuelos chárter de entidades privadas, incluidos equipos deportivos, en el plazo de una semana o incluso el mismo día”, explicó Sierra Randolph, administradora de datos de ICE Flight Monitor, una iniciativa del grupo de defensa Human Rights First que rastrea, documenta y publica datos sobre vuelos operados por el ICE.

La identificación de este vínculo surgió tras analizar imágenes publicadas en redes sociales por los mismos jugadores de la selección francesa o la delegación oficial. En el contenido se observa la pegatina con el logotipo de la empresa GlobalX dentro de la cabina del avión utilizado.

El contraste con las convicciones políticas de jugadores franceses

Esta situación contrasta con las convicciones políticas contra la extrema derecha y las políticas antiinmigración que expresaron algunos jugadores franceses. De acuerdo con The Guardian, el capitán Kylian Mbappé lidera estas posturas, ya que instó constantemente a los jóvenes a proteger al país frente a los avances de fuerzas excluyentes.

Mbappé, de ascendencia camerunesa y argelina, según CNN calificó en 2024 como “catastróficos” los movimientos políticos que promueven agendas contrarias a la integración social. Asimismo, otros jugadores destacados como Ousmane Dembélé, Jules Koundé y Marcus Thuram también han utilizado sus plataformas para movilizar a la ciudadanía hacia una postura más inclusiva.

Por su parte, el ya retirado Zinedine Zidane también mantuvo una trayectoria similar en la política al cuestionar a las figuras francesas de corte derechista.

En el pasado, Kylian Mbappé tuvo declaraciones que contrastan con los ideales de derecha Martin Meissner - AP

Qué otras selecciones utilizan aviones de deportación del ICE

El informe proporcionado por ICE Flight Monitor detalla que la aeronave vinculada al equipo francés acumula cerca de 950 vuelos desde 2022. La organización utiliza datos de aviación de acceso público para documentar y exponer mensualmente la ruta de estos vuelos de control de inmigración.

Francia no es el único país cuyas selecciones nacionales han recurrido a los servicios de esta empresa chárter durante este verano. Por ejemplo, Daily Mail reveló que Inglaterra e Irán también contrataron a GlobalX para gestionar sus traslados entre sedes mundialistas.

Francia derrotó a Paraguay

Ni GlobalX ni los representantes de la selección francesa han emitido comentarios formales ante las solicitudes de los medios de comunicación. Por el momento, el conjunto europeo está enfocado en su encuentro con Marruecos este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026, para conseguir su clasificación a semifinales.