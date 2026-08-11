Ya es oficial desde hoy: el Uscis exige la presentación electrónica de ciertos formularios para migrantes
El nuevo reglamento entró en vigor el 11 de agosto y busca reducir los trámites en papel de la agencia
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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) quedó habilitado para avanzar con la exigencia de la presentación electrónica de determinados trámites. La nueva medida modifica la manera en que los migrantes deberán enviar algunas solicitudes de beneficios.
El Uscis establece nuevas reglas para la presentación electrónica
La medida surge de un reglamento final provisional emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 11 de agosto.
Según explicó el Uscis en su comunicación oficial, la normativa le permite exigir que determinadas solicitudes migratorias sean enviadas exclusivamente por medios electrónicos cuando se cumplan las condiciones establecidas. El cambio forma parte de un proceso destinado a reemplazar progresivamente los trámites en papel por procedimientos digitales.
La autoridad migratoria podrá establecer la obligatoriedad para cualquier formulario que haya estado disponible para la presentación electrónica durante al menos 180 días. Antes de que esa obligación comience a aplicarse sobre un trámite determinado, la agencia deberá informar públicamente la decisión en su sitio web con un mínimo de 60 días de anticipación.
Por lo tanto, la entrada en vigencia del reglamento no significa que desde este mismo día todos los formularios migratorios deban presentarse por internet. Lo que comienza a regir es la autoridad que permite al Uscis imponer ese requisito para las solicitudes que cumplan las condiciones previstas.
Los formularios del Uscis que se pueden presentar digitalmente
La presentación electrónica no constituye un mecanismo nuevo para el sistema migratorio estadounidense. De acuerdo con la información proporcionada por el Uscis, una cantidad importante de solicitudes ya puede gestionarse digitalmente.
Hasta el 16 de diciembre de 2025, el organismo contaba con 22 formularios habilitados para esta modalidad. Los canales disponibles dependen del documento que se pretenda presentar
Una de las alternativas es el sistema denominado Guided Online Filing, mediante el cual el usuario completa el formulario de manera interactiva. La segunda modalidad habilitada por el Uscis es PDF Intake, conocida como PDFi.
En ese caso, el solicitante completa el documento en formato PDF y posteriormente lo carga en su cuenta en línea junto con la documentación de respaldo. El sistema permite automatizar distintas etapas relacionadas con la recepción, validación y procesamiento del trámite.
Entre los formularios que cuentan con opciones de presentación electrónica aparecen:
- El I-90, utilizado para solicitar el reemplazo de la tarjeta de residente permanente.
- El I-130, correspondiente a una petición de familiar extranjero.
- El I-131, para solicitar un documento de viaje.
- El I-589, destinado a solicitudes de asilo y suspensión de remoción.
- El I-765, correspondiente a la solicitud de autorización de empleo.
- El I-821, relacionado con el Estatus de Protección Temporal.
- El N-400, utilizado para solicitar la naturalización.
- El N-600, destinado a la solicitud de un certificado de ciudadanía.
El Uscis busca reducir los trámites en papel y acelerar las solicitudes
Según explicó el Uscis en su anuncio sobre la nueva normativa, uno de los objetivos es eliminar progresivamente la dependencia de los servicios físicos de recepción de documentos conocidos como lockboxes del Departamento del Tesoro. La migración hacia un sistema digital también busca acelerar la transición hacia el cobro electrónico de las tarifas.
El organismo sostiene que la digitalización permitirá recibir, almacenar y consultar información con mayor facilidad que mediante expedientes en papel. Ese acceso más rápido a los datos también apunta a mejorar las herramientas utilizadas para detectar posibles fraudes, administrar identidades y realizar controles relacionados con la seguridad nacional.
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