Employment Authorization: la regla oficial del Uscis y el formulario I-765 para tramitar el EAD de migrantes en EE.UU.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) permite demostrar que una persona extranjera cuenta con autorización para trabajar en Estados Unidos. Para obtenerlo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) exige la presentación del formulario I-765, disponible para distintas categorías migratorias.

Quiénes pueden solicitar el EAD mediante el formulario I-765

La solicitud puede completarse mediante una cuenta electrónica en el Uscis o enviarse en formato impreso por correo. El trámite digital permite cargar documentos, recibir notificaciones, consultar el avance del expediente y mantener comunicación con la agencia a través de la plataforma oficial.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

De acuerdo con la información oficial, el permiso de trabajo está disponible para extranjeros que reúnen los requisitos previstos en la legislación migratoria. Entre ellos se encuentran:

Solicitantes de asilo

Personas con solicitudes de ajuste de estatus pendientes

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal ( TPS , por sus siglas en inglés)

( , por sus siglas en inglés) Participantes de DACA

Titulares de determinados permisos de permanencia temporal (parole)

Solicitantes de visas T y U

También existen personas cuyo estatus ya les permite trabajar sin restricciones, pero que igualmente presentan el I-765 para obtener un documento que sirva como comprobante de esa autorización. Ese grupo incluye, entre otros, refugiados, asilados y algunas personas con protección migratoria específica.

El formulario también puede utilizarse para renovar un EAD próximo a vencer o cuando la tarjeta fue robada, se perdió, sufrió daños o contiene información incorrecta. Si el error fue cometido por el Uscis o por el servicio postal, el reemplazo puede realizarse sin costo.

Cuando el error proviene de la información proporcionada por el solicitante, generalmente debe presentarse un nuevo I-765 con la tarifa correspondiente. Si la tarjeta fue enviada, pero no llegó, la persona debe verificar el número de seguimiento postal y utilizar el procedimiento de consulta por falta de entrega antes de asumir que corresponde una reposición gratuita.

Cuando la petición es aprobada, la tarjeta suele fabricarse dentro de las dos semanas siguientes y posteriormente es enviada mediante el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés). El Uscis recomienda esperar 30 días desde la aprobación antes de reportar un posible problema con la entrega.

El Documento de Autorización de Empleo (EAD), es un permiso se les da a algunos extranjeros para que puedan trabajar en EE.UU. de forma temporal Uscis

Tarifas para presentar la solicitud del EAD

De acuerdo con la tabla del Uscis, el valor del trámite depende de la categoría migratoria y del método utilizado para presentar la solicitud:

La tarifa general es de US$520 para formularios enviados en papel .

para . US$470 para quienes completan el procedimiento en línea .

para quienes completan el . En algunos casos relacionados con solicitudes de ajuste de estatus corresponde una tarifa reducida de US$260.

Determinadas categorías deben abonar cargos adicionales previstos por la Ley Pública 119-21. Esos pagos se aplican, entre otros casos, a algunas solicitudes vinculadas con TPS y permisos de permanencia temporal. El valor extra será de US$560 para solicitudes iniciales y entre US$275 y US$280 para renovaciones.

Sin embargo, otras categorías, como refugiados y determinadas víctimas de delitos o trata de personas, están exentas del pago. Además, quienes no puedan afrontar determinadas tarifas pueden evaluar si reúnen las condiciones para solicitar una exención mediante el formulario I-912, cuando esa opción esté disponible.

Cómo pagar un formulario de Uscis

El Uscis también establece excepciones y recomendaciones para los solicitantes

Las instrucciones oficiales indican que quienes renuevan un permiso de trabajo deberían presentar la solicitud hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento y, por lo general, no esperar menos de 90 días para iniciar el trámite. Las personas con un formulario I-485 pendiente pueden solicitar el EAD al mismo tiempo que presentan esa petición o hacerlo posteriormente, acompañando la constancia de recepción emitida por Uscis.

En el caso de estudiantes con visa F-1, el formulario también se utiliza para gestionar autorizaciones relacionadas con programas de Capacitación Práctica Opcional (OPT, por sus siglas en inglés) y extensiones STEM.