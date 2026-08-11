Uscis ya aplica el cambio de reglas desde el 5 de agosto: puede negar ciertos trámites sin pedir los documentos que faltan

Una solicitud de beneficio migratorio incompleta puede terminar en rechazo sin que la agencia pida primero las pruebas faltantes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que el cambio de reglas entró en vigor el 5 de agosto.

¿A qué solicitudes alcanza el cambio de reglas del Uscis?

La medida aparece en la Alerta de Política PA-2026-05 y comenzó a aplicarse de inmediato. Además, comprende tanto las solicitudes pendientes como aquellas presentadas desde el 5 de agosto, salvo que otra regulación o política de la agencia establezca un procedimiento diferente.

La responsabilidad de demostrar la elegibilidad recae sobre el solicitante durante todo el proceso de adjudicación Fotomontaje realizado con IA

Las instrucciones de cada formulario especifican las pruebas iniciales requeridas para solicitar un beneficio. La nueva directriz establece que el interesado debe presentar esa documentación desde el comienzo del trámite y demostrar que reúne las condiciones correspondientes.

La carga de demostrar la elegibilidad recae en el solicitante

El interesado deberá acreditar que calificaba para el beneficio en el momento de presentar la solicitud y que mantiene esa condición durante todo el proceso de adjudicación. Los oficiales considerarán las pruebas relevantes incorporadas al expediente.

Si el solicitante cumple con la carga probatoria y, cuando corresponde por ley o reglamento, justifica una decisión discrecional favorable, el oficial aprobará el beneficio. Cuando no demuestra su elegibilidad, la petición puede ser denegada.

La actualización también distingue entre evidencia inicial y adicional, así como entre pruebas primarias y secundarias. Además, precisa el peso que tendrán las declaraciones juradas presentadas en reemplazo de esos documentos.

¿Cuándo puede el Uscis rechazar un trámite sin pedir más pruebas?

Las regulaciones establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en 1994 otorgan a los oficiales discreción para emitir una Solicitud de Evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID, por sus siglas en inglés). La nueva guía restablece la posibilidad de rechazar directamente una petición cuando:

Carezca de fundamento legal.

No incluya las pruebas iniciales exigidas.

Resulte insuficiente para demostrar que el interesado califica para el beneficio.

Ante la ausencia de documentación obligatoria, el oficial también conserva la facultad de emitir una RFE. Un NOID puede resultar apropiado cuando el solicitante presentó todas las pruebas iniciales requeridas, pero estas no acreditan su elegibilidad.

La nueva política alcanza tanto a los expedientes pendientes como a las solicitudes presentadas desde la entrada en vigor de la medida Fotomontaje realizado con IA

Los plazos para responder una RFE o un NOID también cambiaron

Los oficiales ya no tienen que conceder de forma general el plazo máximo de 12 semanas para responder una RFE. La regulación establece ese período como límite, mientras que el margen máximo para contestar un NOID es de 30 días. No se pueden otorgar extensiones adicionales.

Cuando la notificación se envía por correo, se suman tres días al vencimiento. La actualización eliminó los 14 días adicionales que la política anterior concedía para la correspondencia enviada fuera de Estados Unidos. Los mismos criterios se aplican ahora con independencia de la ubicación del destinatario.

La política anterior y los argumentos del Uscis

La directriz de la era del expresidente Joe Biden indicaba a los oficiales que emitieran una RFE o un NOID cuando faltara evidencia inicial o el expediente no demostrara la elegibilidad. También favorecía el envío de un NOID en casos con pocas pruebas o sin documentación.

Según Uscis, esa política facilitó solicitudes incompletas que sirvieron para obtener beneficios asociados, como una autorización de empleo, mientras el expediente permanecía pendiente. La agencia sostuvo que esas presentaciones aumentaron los tiempos de procesamiento y generaron costos trasladados al conjunto de solicitantes mediante las tarifas.

El organismo afirmó que la nueva guía permitirá distribuir mejor sus recursos, promover decisiones consistentes y evitar que los expedientes incompletos otorguen ventajas frente a quienes esperan hasta reunir las pruebas necesarias.