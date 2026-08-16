Ya se aplica: la medida sobre el Advance Parole que impacta en el TPS y migrantes llegados en la infancia

La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) anuló un fallo que permitía a los inmigrantes viajar con un permiso adelantado (conocido como el Advance Parole) sin que se considerara una salida. En ese contexto, ahora se activan las prohibiciones de reingreso para quienes hayan acumulado presencia ilegal en Estados Unidos.

Qué se sabe de la nueva medida que impacta en el TPS y migrantes llegados en la infancia

El fallo, denominado DelCarmen-Lara, estipula la revocación de la decisión legal Matter of Arrabally and Yerrabelly, la cual permitía a los migrantes viajar con Advance Parole sin que se considerara una “salida” que activara castigos por presencia ilegal.

Con esta revocación, cualquier viaje fuera del país bajo este permiso se considerará una “salida”, por lo que se van a activar las prohibiciones de reingreso para quienes estuvieron en el país de forma irregular antes de obtener su estatus actual.

Defensores de inmigrantes advierten que los beneficiarios de DACA y TPS ahora corren el riesgo de que se les prohíba reingresar a Estados Unidos Hassan Ammar - AP

“El caso de Arrabally y Yerrabelly, 25 I&N Dec. 771 (BIA 2012), queda anulado. El texto legal no contiene lenguaje limitativo que exima ciertas desviaciones de esta definición”, cita el documento.

La normativa surge del caso de una ciudadana de El Salvador que tenía una orden de deportación desde 2008. En 2013, obtuvo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y, en 2024, utilizó un permiso de Advance Parole para viajar y reingresar al país con la intención de solicitar la residencia permanente a través de su esposo ciudadano. Al revisar su moción, la BIA decidió cambiar la interpretación legal que se aplicaba desde 2012.

Cómo la nueva normativa impacta en los ciudadanos con TPS o DACA

Al considerarse una salida formal, se activarán castigos de inadmisibilidad para quienes estuvieron sin estatus antes de su protección actual. Estos incluyen:

Castigo de tres años para quienes tuvieron presencia ilegal de más de 6 meses pero menos de un año.

para quienes tuvieron presencia ilegal de más de 6 meses pero menos de un año. Castigo de diez años para los que acumularon un año o más de presencia ilegal.

Dichas sanciones afectarían a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) o el DACA. Según abogados de inmigración, estos beneficiarios se exponen a ser vetados de reingresar o a ser separados de sus familias por años si salen del país, incluso si su permiso fue aprobado y pagado.

“Es un paso más de la administración Trump para demonizar y menospreciar a los beneficiarios de DACA”, dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us, en una entrevista con El Nuevo Herald.

Los beneficiados del DACA se exponen a ser vetados de reingresar o a ser separados de sus familias por años si salen de EE.UU. Freepik - Freepik

Según el letrado Gustavo Mora a Telemundo 52, aquellos que planeaban usar el reingreso con el Advance Parole para solicitar la residencia permanente podrían verse obligados a tramitar un perdón de inadmisibilidad.

A quienes no afecta la nueva medida del Advance Parole

La Junta de Apelaciones de Inmigración determinó que esta nueva regla se va a aplicar de forma prospectiva. Esto significa que quienes salieron de Estados Unidos y regresaron con un Advance Parole antes de la fecha del fallo (13 de agosto de 2026) no verán activados los castigos de inadmisibilidad por esos viajes pasados.

Advance Parole Video Con Cambios En Ajuste Migratorio Para DACA Y TPS – Telemundo Houston

De igual modo, el fallo señala que el Congreso ha creado excepciones o perdones explícitos para ciertos grupos, como aquellos que solicitan el ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica (Nacara, por sus siglas en inglés) o la Ley de Equidad para los Refugiados Haitianos (Hrifa).