Green card en Texas, California y Florida: qué migrantes no deberían salir mientras Uscis revisa su caso

Los extranjeros que tienen un ajuste de estatus en trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos deben actuar con cautela antes de planificar cualquier viaje al exterior. Tanto el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) como abogados especializados advierten que salir del país sin la autorización adecuada puede comprometer o dar por terminado el proceso para obtener la green card. La advertencia es relevante para comunidades latinas en Texas, California y Florida, los tres estados con mayor concentración de migrantes hispanos del país.

Qué migrantes en Texas, California y Florida corren mayor riesgo si viajan al exterior

Solicitantes con un Formulario I-485 pendiente que todavía no recibieron un permiso de viaje aprobado (Advance Parole).

pendiente que todavía no recibieron un permiso de viaje aprobado (Advance Parole). Personas que ya presentaron la solicitud de autorización de viaje pero cuya aprobación aún no fue emitida .

. Extranjeros cuya visa original ya expiró y dependen exclusivamente del expediente de ajuste de estatus activo.

y dependen exclusivamente del expediente de ajuste de estatus activo. Personas con antecedentes migratorios o situaciones que podrían ser revisadas nuevamente en el punto de reingreso.

o situaciones que podrían ser revisadas nuevamente en el punto de reingreso. Solicitantes que no tienen ninguna excepción migratoria que les permita viajar y regresar mientras el caso sigue pendiente.

Los extranjeros que tienen un ajuste de estatus en trámite para obtener la residencia permanente en Estados Unidos deben actuar con cautela antes de planificar cualquier viaje al exterior Imagen ilustrativa generada con IA

Qué es el Advance Parole y por qué define si un migrante puede salir sin perder su trámite

Andrés Echevarría, socio del estudio jurídico internacional Vivanco & Vivanco, explicó que quien tiene un ajuste de estatus en curso puede viajar al exterior sin comprometer su proceso únicamente si cuenta con un permiso conocido como Advance Parole.

Ese documento se solicita ante Uscis mediante el Formulario I-131 y autoriza a salir y volver a ingresar legalmente a EE.UU. mientras la solicitud de residencia permanente continúa bajo análisis.

y autoriza a salir y volver a ingresar legalmente a EE.UU. mientras la solicitud de residencia permanente continúa bajo análisis. Salir del país sin ese permiso cuando hay un I-485 pendiente puede resultar en el abandono del trámite , según la advertencia de Uscis y abogados de inmigración consultados en la nota original.

, según la advertencia de Uscis y abogados de inmigración consultados en la nota original. Uscis advierte que algunos solicitantes pueden enfrentar dificultades adicionales si permanecen fuera del país mientras reciben requerimientos de evidencia (RFEs) o notificaciones sobre sus expedientes.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

Qué visas tienen excepciones y no necesitan Advance Parole para viajar

Titulares de visas H-1B y H-4.

Beneficiarios de visas L-1 y L-2.

Cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses con visas K-3 y K-4.

Cónyuges e hijos de residentes permanentes con visas V-1, V-2 y V-3.

En todos estos casos, Uscis aclara que el estatus migratorio debe estar vigente al momento de salir y que el reingreso debe realizarse con la documentación correspondiente.

y que el reingreso debe realizarse con la documentación correspondiente. La recomendación generalizada entre abogados de inmigración es consultar con un profesional antes de comprar pasajes o modificar cualquier estrategia migratoria, especialmente en el contexto del memorando PM-602-0199 emitido el 21 de mayo de 2026, que endureció los criterios de discreción en los ajustes de estatus.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.