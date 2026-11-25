NUEVA YORK.- Martha Firestone Ford, heredera de una de las grandes fortunas de la industria estadounidense y figura que simbolizó la unión de dos de las familias más emblemáticas del sector automotor, murió a los 101 años.

La empresaria falleció el martes en su residencia de Grosse Pointe, Michigan, rodeada de sus familiares, según informó el equipo de fútbol americano Detroit Lions, del que fue propietaria. No se dieron a conocer las causas de su muerte.

Nieta de Harvey Firestone, fundador de la compañía de neumáticos Firestone, Martha nació el 16 de septiembre de 1925 en Akron, Ohio. Su historia familiar quedó ligada a otra dinastía industrial cuando, en 1947, se casó con William Clay Ford, nieto de Henry Ford, fundador de la automotriz que lleva su apellido.

La boda tuvo una enorme repercusión en la prensa estadounidense y fue recordada décadas después como “la boda real de Akron”.

Harvey S. Firestone, abuelo de Martha

La relación entre ambas familias se remontaba a principios del siglo XX. Harvey Firestone y Henry Ford eran amigos personales y compartían largos viajes y excursiones, en ocasiones acompañados por el inventor Thomas Edison. En 1906, Ford eligió a Firestone como proveedor de neumáticos para el primer Model T, el vehículo que marcaría un antes y un después en la industria automotriz.

Martha y William Clay Ford tuvieron cuatro hijos, entre ellos William Clay Ford Jr., actual presidente ejecutivo del consejo de administración de Ford Motor Company. Su marido fue propietario de los Detroit Lions durante medio siglo, hasta su muerte, en 2014.

Henry Ford creó su empresa de autos desde cero www.ford.es

Fue entonces cuando Martha heredó su participación mayoritaria en la franquicia y asumió el control del equipo, con lo que mantuvo a los Lions dentro de la familia. Estuvo al frente de la organización hasta 2020, cuando cedió el mando a su hija Sheila Ford Hamp, actual propietaria principal y presidenta del club.

Aunque mantenía un perfil público extremadamente discreto y rara vez hablaba con los periodistas, su influencia en las decisiones de la franquicia era considerable. En noviembre de 2015, en medio de una temporada complicada, impulsó una profunda reestructuración: despidió al presidente del equipo y al gerente general, en un intento por revertir los resultados deportivos.

Al anunciar los cambios, les dijo a los aficionados que el objetivo era “identificar y contratar a los mejores dirigentes posibles para producir un equipo ganador de manera constante”. Los Lions cerraron mejor aquella temporada y, tras incorporar a Bob Quinn como nuevo gerente general, regresaron a los playoffs en 2016.

Martha Ford Firestone fue dueña de los Lions de Detroit Paul Sancya - AP

Su gestión coincidió con años de resultados deportivos irregulares para una franquicia que arrastra una larga sequía de títulos. Los Lions no ganan un campeonato de la NFL desde 1957 y nunca disputaron el Super Bowl. Desde entonces, solo consiguieron victorias en partidos de playoffs en 1992 y 2023.

Pese a haber cedido el control del equipo, Martha siguió vinculada a la franquicia y asistía regularmente a los partidos. Incluso a los 101 años, estuvo presente en las tribunas, entre ellos en una victoria frente a los Minnesota Vikings a principios de noviembre.

“Martha era especial. Se preocupaba profundamente por su familia, los jugadores, los aficionados y la ciudad de Detroit”, destacó el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

Su actividad también tuvo una dimensión social. Integró la junta directiva de Detroit Lions Charities y formó parte del directorio del Henry Ford Health System. Junto con su marido, contribuyó además a la creación del Maplegrove Center, un centro de tratamiento de adicciones en West Bloomfield, Michigan.

La fortuna de Martha Ford fue estimada en más de 1400 millones de dólares por la revista Forbes en 2017. La empresaria también quedó ligada a uno de los episodios más conflictivos de la historia comercial de las dos compañías familiares: en 2001, Bridgestone/Firestone y Ford pusieron fin a una relación de casi un siglo, tras una disputa por una serie de fallas mortales en neumáticos utilizados en las camionetas Ford Explorer.

Le sobreviven sus cuatro hijos, 14 nietos y 17 bisnietos.

Agencias AP y ANSA