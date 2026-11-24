Mia Dio, representante de Cuba en Miss Universo 2026, presentó el sábado 21 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, un traje típico con 75 retratos y 75 lágrimas de cristal. El vestido recuerda a los 75 detenidos de la Primavera Negra de 2003 y a las Damas de Blanco. Su vestuario fue bautizado “La Dama de la Libertad” y lo diseñó Róyer Pérez. La modelo, de 25 años, levantó la mano formando una “L” de libertad durante el desfile.

El simbolismo del traje típico que usó Miss Cuba en Miss Universo 2026

La pieza tiene base blanca con bordados dorados. Incluye gladiolos blancos, flor asociada a las marchas silenciosas de las Damas de Blanco, y cuatro tocororos, el ave nacional cubana, según ABC Puerto Rico. También lleva una figura de la iglesia de Santa Rita de Casia, en La Habana, donde el grupo se reunía.

Mia Dio, Miss Cuba, desfiló en Miss Universo 2026 con un traje típico con 75 retratos y 75 lágrimas de cristal por los presos de la Primavera Negra de 2003 Instagram: @miiadio

Sobre la autoría de la pieza, fue creada por el diseñador panameño Róyer Pérez, que trabajó bajo la dirección creativa de Guillermo Leal.

Tras el desfile, Dio dijo a ¡HOLA! que quiso mostrar “un poquito más que solamente un paisaje o salsa”. Describió a los cubanos como “una nación repartida por todo el mundo con ese anhelo de libertad”.

La historia detrás de las Damas de Blanco y qué fue la Primavera Negra

Las Damas de Blanco, surgieron en 2003 en respuesta a las duras condenas impuestas a 75 disidentes y periodistas independientes durante la llamada “Primavera Negra”, fueron objeto de una represión implacable. Estas mujeres, entre las que se cuentan esposas, madres y familiares de los presos políticos, hicieron de las marchas dominicales una de sus principales formas de protesta. Vestidas de blanco como símbolo de paz, acuden a misa y luego realizan sus manifestaciones en las calles de La Habana.

Según contó Berta Soler, referente del movimiento, en una entrevista con la agencia EFE en 2024, desde enero de 2022, las integrantes del colectivo fueron detenidas prácticamente todos los domingos en diversas provincias de Cuba, incluyendo Matanzas, Holguín y Villa Clara, cuando intentaban asistir a misa. Esta escalada de persecución se enmarca en un contexto de represión generalizada. Sobre todo, contra aquellos que participaron en las protestas masivas del 11 de julio de 2021.

Berta Soler, referente de las Damas de Blanco de Cuba AP, AFP y EFE

A lo largo de los años, las Damas de Blanco recibieron numerosos reconocimientos internacionales por su valentía y resistencia pacífica. En 2005, el Parlamento Europeo les otorgó el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, donde se destacó su rol como defensoras de los derechos humanos en un contexto de brutal represión. Este premio fue un reconocimiento a su lucha y un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la grave situación en Cuba.

Sin embargo, a pesar de los apoyos y la visibilidad que lograron en el exterior, la represión dentro de la isla nunca cesó.

Quién es Mia Dio y por qué su mensaje resuena entre cubanos en EE. UU.

Dio nació en Miami. Fue coronada Miss Universe Cuba 2026 el 20 de agosto pasado en Cutler Bay, Florida, tras competir en representación de Isla de la Juventud. Se trata de una candidata criada en la diáspora cubana de Florida.

Esta no es la primera vez que Dio alza la voz en reclamo de la libertad en la isla. En junio pasado, cuando aún aspiraba al título nacional, publicó un video y una sesión de fotos en homenaje a las Damas de Blanco, informó ABC Puerto Rico, que le valió la ovación del público presente.

Dio nació en Miami, es una candidata criada en la diáspora cubana de Florida Instagram: @miiadio

Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2026 en Estados Unidos

La final de la edición 75 se celebra hoy, martes 24 de noviembre, en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Compiten 116 candidatas y la actual reina que entregará la corona es la mexicana Fátima Bosch.

En Estados Unidos, la transmisión comienza a las 19 (ET), 18 (CT) y 16 (PT). Podrá sintonizarse en Telemundo y Peacock. Mia Dio busca avanzar a las rondas finales para ampliar la visibilidad de su mensaje. Por ahora, habrá que esperar a esta noche para conocer el resultado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.